INEI aseguró que más de 100 personas buscan a censista desaparecida en La Libertad

La Policía Nacional también apoya en las labores para encontrar a la joven.
La Policía Nacional también apoya en las labores para encontrar a la joven. | Fuente: Difusión
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

Aydaluz Sanchez Mendez se encuentra desaparecida desde el pasado 7 de agosto. Los propios compañeros de la joven han suspendido sus labores para apoyar en la búsqueda.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El jefe del INEI, Gaspar Morán, informó que son más de 100 personas que se encuentran en la búsqueda de Aydaluz Mayte Sanchez Mendez, una censista de 31 años que desapareció hace cuatro días en el distrito de Mollepata, en la provincia de Santiago de Chuco, en la región de La Libertad.

Asimismo, la autoridad precisó que los censistas compañeros de Aydaluz han suspendido sus funciones en Mollepata y están ayudando también en las labores de búsqueda.

Por el momento, se tiene también el apoyo de, al menos, cuatro drones de la Policia Nacional y el Gobierno Regional de La Libertad para ampliar la búsqueda. 

Según el jefe de INEI, han recibido diferentes versiones de pobladores los cuales vieron caminar a Aydaluz en la mañana del pasado jueves 7 de agosto, antes de desaparecer, previo a iniciar sus labores del censo.

Por otro lado, ante el caso de censo a nivel nacional, Morán sostuvo que se gestiona la contratación de policías en retiro para facilitar la seguridad ante cualquier incidencia. A la fecha, informó que ya se han censado en el país un total de 1 950 000 viviendas.

El INEI aclaró que, el día en que la joven desapareció, ella no inició su labor de campo programada, encontrándose en su alojamiento temporal la indumentaria oficial del censo (chaleco, credencial y gorro) así como su tableta de trabajo.

La Libertad Policía Nacional INEI

