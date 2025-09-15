Ministerio de Cultura asegura que no se está vulnerando el Santuario Histórico de Machupicchu

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Ministerio de Cultura informó este lunes que el Santuario Histórico de Machupicchu no está siendo vulnerado, luego de que New7Wonders advirtiera sobre que las constantes crisis en la maravilla podrían comprometer la credibilidad como “Maravilla del Mundo".

Mediante un comunicado el Ministerio informó que desde 1983, el Santuario Histórico de Machupicchu, donde está Llaqta, fue inscrito como Bien Mixto en la Lista de Sitios del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones de Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura – UNESCO, debido a sus características culturales y naturales.

Indicaron que para que un bien cultural o natural sea incluido en la Lista del Patrimonio Mundial, debe poseer un Valor Universal Excepcional (VUE), contar con una importancia cultural y/o natural tan extraordinario que trascienda las fronteras nacionales y “cobre importancia para las generaciones presentes y venideras de toda la humanidad; por lo que su permanente protección, es de gran importancia para la comunidad nacional e internacional.

Sobre identificación de patrimonio

“La UNESCO es el único organismo competente para promover, en todo el mundo, la identificación, protección y preservación del patrimonio cultural y natural, considerado su valor universal excepcional para la humanidad”, indicaron.

Asimismo, señalaron que durante la 47 Reunión del Comité del Patrimonio Mundial-UNESCO, que se celebró entre el 6 y el 16 de julio, dicho Comité valoró las mejoras en la gestión de visitantes y la implementación de herramientas de monitoreo y conservación del Santuario Histórico de Machupicchu. Por lo que desde el Ministerio descartaron alguna vulneración en la Llaqta.

“Somos enfáticos en precisar que la conservación y protección del Santuario Histórico de Machupicchu no está siendo vulnerado, tanto es así, que el mencionado bien no está inscrito en la “Lista del Patrimonio Mundial en Peligro” de UNESCO”, dijo.

Asimismo, desde el Ministerio y UNESCO Perú con las Cátedras de UNESCO realizaron la Primera Escuela Internacional de Campo ‘Desafíos del Turismo y Uso de las Tecnologías de la información y comunicaciones: el caso de Machupicchu’, en el que se realizaron visitas de capo a la Llaqta de Machupicchu, congregando a 40 expertos, especialistas e investigadores nacionales e internacionales para proponer soluciones innovadoras sobre las oportunidades para el turismo responsable y sostenible, así como, el valor del patrimonio cultural inmaterial para la gestión de sitios y resiliencia de las comunidades locales.