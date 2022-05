Vacuna de influenza | Fuente: Andina

El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), informó que recibió un nuevo lote de 410 760 dosis de vacunas contra la influenza, para vacunar a la población adulta de todo el país.



Según informó el director de Cenares, José Gonzáles, entre el 13 y el 16 de mayo arribaron al país lotes de 153 720 dosis, 156 240 dosis y 100 800 dosis del biológico respectivamente, las cuales ya se encuentran en los establecimientos de salud a nivel nacional.



De esta manera, el país ya recibió un total de 1 229 360 dosis de vacunas contra la influenza A (H3N2), las cuales son distribuidas por Cenares a los establecimientos de salud de todo el país, de acuerdo a la programación de la estrategia nacional de Inmunizaciones del Minsa.

Vacunas contra la influenza | Fuente: Minsa

Cabe resaltar que Perú adquirió un total de 5,6 millones de dosis de esta vacuna, las cuales son entregadas regularmente para su inmediata distribución, a través de las Unidades Ejecutoras de todo el país.

Casos de influenza

De acuerdo al informe del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Minsa del 12 de mayo, se habían notificado 1 594 casos de la influenza A (H3N2) a nivel nacional.

En el reporte de la Sala Situacional de la Influenza en el Perú, se reportó una defunción a causa del virus de la influenza A(H3N2) en una dependencia del Ejército. Como dato, señaló que el curso de vida más afectado por esta enfermedad es el de adulto con el 26.4% de casos notificados.

NUESTROS PODCAST

"Espacio Vital": La hepatitis es la inflamación del hígado y no solo los virus pueden causarla, sino también la ingesta de alcohol o algunas medicamentos, así lo explicó el doctor Carlos Nureña, médico gastroenterólogo del hospital nacional "dos de mayo". Señaló que la hepatitis A, presenta malestar general, cefalea, y la persona suele se pone amarilla. El virus entra por la boca. La hepatitis B, puede quedarse de manera crónica y hasta puede llevar a la cirrosis o un cáncer de hígado. La hepatitis C, entre el 60% o 70 % se vuelve crónica y el 30% se vuelve cáncer, pero es mucho más difícil el virus crónico de la hepatitis B. El médico advirtió que todas las hepatitis pueden tener la presentación fulminante, es decir que le afecta tan directamente al hígado que no le permite reaccionar.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.