Minsa sobre colorante rojo N.º 3: En el Perú no se han registrado alimentos que superen límites máximos

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa), indicó que en el país “no se ha registrado alimentos con el colorante rojo nº 3” que superen los límites máximos establecidos por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los Estados Unidos y el Codex Alimentarius Internacional.

Este pronunciamiento se da a raíz del pronunciamiento de la FDA, quien prohibió el uso del mencionado colorante alimentario, también conocido como eritrosina, debido a que según estudios puede causar cáncer en animales.

No obstante, el Minsa -a través de un comunicado- refiere que dicho organismo no precisa que haya “evidencia que demuestre que cause cáncer en humanos”.

Dicha cartera hace mención, también, que el Codex Alimentarius, referente internacional establecido por la OMS/FAO, permite el uso de eritrosina en algunos alimentos, pero con límite máximo.

“En nuestro país se otorgan Certificaciones Sanitarias de Alimentos cumpliendo lo reglamentado por el Codex Alimentarius y en lo no previsto por éste, por la FDA”, se lee en el documento.

Cabe señalar que este colorante, que le da a ciertos alimentos y bebidas un color rojo cereza brillante, se encuentra actualmente en diversos productos, incluidos dulces, pasteles, caramelos, galletas, glaseados y coberturas.

Reemplazo del colorante

El Ministerio de Salud, sin embargo, precisó que ante el pronunciamiento preventivo de la FDA y evidencia futura, la Digesa ha solicitado a la industria de alimentos “empezar el reemplazo paulatino del colorante rojo por otros aditivos naturales” con plazo hasta el 15 de enero del 2027.

“El Ministerio de Salud ha dispuesto que el Instituto Nacional de Salud realice una revisión exhaustiva de la evidencia científica nacional e internacional y analice si a la fecha hay evidencia adicional sobre este aditivo y sus efectos en la salud”, apuntó.

Por último, el Minsa recomendó a la población consumir alimentos autorizados, procurar una alimentación saludable y mantenerse informados a través de fuentes oficiales.