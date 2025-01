FDA prohibió el uso del colorante rojo nº 3 en alimentos: ¿por qué tomó esta medida?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) anunció la prohibición del uso del colorante rojo nº 3, un colorante alimentario sintético que le da a ciertos alimentos y bebidas un color rojo cereza brillante. Este aditivo se encuentra actualmente en diversos productos, incluidos dulces, pasteles, caramelos, galletas, glaseados y coberturas.



El colorante rojo nº 3, conocido también como eritrosina, fue aprobado para su uso en alimentos en 1907 y está elaborado a partir del petróleo.



¿Por qué se prohibió el uso del colorante rojo nº 3?



La FDA informó que tomaba la medida como un “asunto de ley” porque en algunos estudios se encontró que dicho colorante causa cáncer en las ratas de laboratorio. La agencia citó un estatuto conocido como la Cláusula Delaney, que exige a la FDA prohibir cualquier aditivo alimentario o colorante que cause cáncer en humanos o animales.



"Se han hecho experimentos con esta eritrosina y en ratones machos se ha demostrado que pueden provocar cáncer de la tiroides. Entonces, al demostrarse ya de que este producto puede provocar cáncer en animales, la FDA ha dicho, haciéndose valer de la cláusula [Delaney], que si un producto es dañino para los animales a pesar de no serlo para los humanos, tenemos que prohibirla", explicó el doctor Elmer Huerta, asesor médico de RPP.



"En su comunicado oficial, los [funcionarios] de la FDA han dicho que la eritrosina causa cáncer en animales, pero en seres humanos no se ha demostrado que cause cáncer. Las dosis que reciben los seres humanos en sus productos coloreados de rojo no son tan altas como las necesarias para provocar cáncer, pero de todas maneras ha sido prohibido", agrega el médico.



Ahora, los fabricantes que utilicen el colorante rojo nº 3 en alimentos tendrán hasta el 15 de enero de 2027 para reformular sus productos.



Cabe señalar que todos los aditivos de color deben contar con la aprobación de la FDA antes de ser utilizados en alimentos comercializados en Estados Unidos. Actualmente, hay 36 aditivos de color aprobados por la FDA, de los cuales nueve son colorantes sintéticos.



El colorante rojo nº 3 está elaborado a partir del petróleo | Fuente: RPP