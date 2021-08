Ministro participó en la inauguración de una planta de oxígeno.

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, aseguró que la provisión de vacunas contra la COVID-19 "está totalmente garantizada en el país" y recordó que cualquier gestión que pueda hacer la Cancillería para agilizar este trámite "no es una gestión que se resuelve en 15 días". Al respecto, detalló que con el laboratorio Pfizer "están en plenas conversaciones" para tener el próximo año 35 millones de vacunas y con Moderna por 10 millones.

"Cerrar estos contratos, ustedes comprenderán y el país también, tarda meses. No es fácil porque hay que acordar plazos, tiempos de entrega, capacidad de producción de los laboratorios, así que acá no tiene nada que ver que la Cancillería esté o no trabajando a tres semanas de haber llegado al Gobierno", indicó.

Durante la inauguración de una planta de oxígeno, el titular del Minsa resaltó que en las tres semanas que lleva el actual gobierno "se ha avanzado sustancialmente" en la vacunación de la población. Cevallos reiteró que se ha pasado de tener 4 millones 900 mil personas correctamente vacunadas con ambas dosis a tener más de 7 millones 100 mil.

"Hemos avanzado en menos de tres semanas de tener 12 millones de vacunados a tener 16 millones en 18 días de gestión. La velocidad con la que se está vacunando es muy importante, estamos arriba del 26% de la población objetivo y, por supuesto, en la medida en que tengamos mayor cantidad de vacunas, vamos a seguir acelerando", apuntó.

El jueves pasado el ministro ya había negado que exista una escasez de vacunas en el país luego de que varios exfuncionarios, como el exministro Óscar Ugarte, lamentaran la demora en la llegada al país de las dosis contratadas por la anterior gestión por factores como la labor de la Cancillería en las últimas semanas.

"Quiere ser muy preciso porque la verdad es que hay una información que no es la adecuada en algunos medios de comunicación: en primer lugar, no hay ninguna escasez de vacunas, así de simple. Este fin de semana va a haber un Vacunatón, sábado y domingo, en 15 regiones del país. Recordemos que hace dos semanas las Vacunatones se hacía solo en Lima y Callao, luego se han realizado en 8 regiones y ahora estamos desplazando a 15 regiones", respondió.



En entrevista con RPP Noticias, el titular del Minsa insistió en que "no hay ninguna escasez de vacunas". Lo que ocurre, explicó, es que este sector tenía "una meta mucho más ambiciosa porque sabemos que el porcentaje de población vacunada en nuestro país todavía es muy bajo" y, por lo tanto, era necesario vacunar a muchas más personas.

"Esa era nuestra preocupación, sobre todo porque se retrasaron estos dos millones (de dosis) de Sinopharm, pero acá no hay ninguna escasez de vacunas. El Vacunatón se va a realizar de manera absolutamente normal este fin de semana en 15 regiones del país. Lo que tenemos previsto para este sábado y domingo es superar la meta de 600 mil personas vacunadas", reiteró.

Finalmente, Cevallos destacó que al 27 de julio, cuando asumió el nuevo Gobierno, la cantidad de vacunas aplicadas en el país eran de 12 millones 874 mil, mientras que actualmente, en las dos primeras semanas de gestión, se han aplicado 16 millones 462 mil. Resaltó, además, que, con respecto a la cantidad de personas vacunadas con dos dosis, al 27 de julio, era de 4 millones 800 mil y actualmente se tiene a 7 millones 129 mil.

"Hay un incremento muy importante de la cantidad de personas vacunadas. ¿Estamos contentos por ese porcentaje? No (...) Si bien lo auspicioso es que se comenzó la vacunación este año, a partir de febrero, de acuerdo a la cantidad de vacunas que se pudieron conseguir, hasta julio se vacunó alrededor del 17% de la población, ahora estamos arriba del 21%. Lo que queremos es seguir aumentando la cantidad de vacunas aplicadas, pero que quede claro que no hay ningún déficit de vacunas", destacó.

