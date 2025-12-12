Últimas Noticias
¡Moneda al aire!: Así se definirá el candidato presidencial del partido Salvemos al Perú tras empate en las elecciones primarias

Salvemos al Perú definirá su candidato presidencial vía sorteo con lanzamiento de moneda este sábado 13 de diciembre.
Paloma Verano

por Paloma Verano

·

Tras el empate reportado entre Antonio Ortiz y Mariano Gonzáles en las elecciones primarias, quienes encabezan las fórmulas presidenciales del partido "Salvemos al Perú", la agrupación política informó que se definirá el ganador mediante un sorteo en la modalidad "lanzamiento de moneda" este sábado 13 de diciembre.

El partido político Salvemos al Perú informó que este sábado 13 de diciembre realizará el sorteo público para definir a su candidato presidencial para las Elecciones Generales 2026, tras el empate producido entre dos de sus fórmulas presidenciales durante las elecciones primarias de los delegados de la agrupación llevadas a cabo el pasado 7 de diciembre.  

Se trata de dos planchas presidenciales lideradas por los precandidatos Antonio Ortiz y Mariano González, exministro del Interior del Gobierno de Pedro Castillo. Ambas fórmulas obtuvieron el 36.36% de los votos, según lo reportado ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). 

Según pudo confirmar la cobertura electoral de El Poder en tus Manos con miembros de esta organización,  la modalidad del sorteo se realizará vía lanzamiento de moneda y estará a cargo de del Órgano Electoral Nacional y el Órgano Electoral Provincial de Lima del partido político. 

Ambos candidatos obtuvieron el 36.36% de los votos en las elecciones primarias vía delegados de la agrupación, realizadas el pasado domingo 7 de diciembre.
El sorteo se realizará el sábado 13 de diciembre a las 2 de la tarde en el local partidario de Salvemos al Perú. La agrupación ha invitado para este evento a los representantes de los órganos del sistema electoral (Jurado Nacional de Elecciones, ONPE y Reniec) así como a 
los veedores y a la prensa, "a fin de garantizar la más amplia transparencia, publicidad y legitimidad del acto", señalaron. A su vez, se invitó también a los miembros de las fórmulas de las dos listas que resultaron empatadas, y los directivos del Comité Ejecutivo Nacional y de la Asamblea General del Partido. 

¿Qué dice la norma ante un empate?

Previamente, el subgerente de Documentación de Investigación Electoral de la ONPE, Pablo Hartill Montalvo, explicó que ante un empate en elecciones primarias el ganador se definirá a través de un sorteo que deberá realizarse en un acto público.

“En la normativa electoral vigente sí existe la figura del empate. Está en la Ley de Elecciones Municipales. Lo que se tendría que aplicar es lo que se ha establecido en su artículo 26, en el artículo 6, que dice, en caso de empate se resuelve por sorteo entre los que hubiesen obtenido igual votación”, detalló en La Rotativa del Aire.

El funcionario agregó que en las elecciones distritales suelen producirse empates donde se define al ganador con el lanzamiento de una moneda. “Sí, hay antecedentes, ha sucedido para elecciones municipales. Por eso es por lo que está establecida la ley de elecciones municipales, de hecho. Bueno, pero hasta donde recuerdo, en el 2014 ya se ha tenido", precisó. 

El poder en tus manos Salvemos al Perú Elecciones Generales 2026

