¡Moneda al aire!: Así se definirá el candidato presidencial del partido Salvemos al Perú tras empate en las elecciones primarias

Ambos candidatos obtuvieron el 36.36% de los votos en las elecciones primarias vía delegados de la agrupación, realizadas el pasado domingo 7 de diciembre. | Fuente: RPP

El sorteo se realizará el sábado 13 de diciembre a las 2 de la tarde en el local partidario de Salvemos al Perú. La agrupación ha invitado para este evento a los representantes de los órganos del sistema electoral (Jurado Nacional de Elecciones, ONPE y Reniec) así como a

los veedores y a la prensa, "a fin de garantizar la más amplia transparencia, publicidad y legitimidad del acto", señalaron. A su vez, se invitó también a los miembros de las fórmulas de las dos listas que resultaron empatadas, y los directivos del Comité Ejecutivo Nacional y de la Asamblea General del Partido.

¿Qué dice la norma ante un empate?

Previamente, el subgerente de Documentación de Investigación Electoral de la ONPE, Pablo Hartill Montalvo, explicó que ante un empate en elecciones primarias el ganador se definirá a través de un sorteo que deberá realizarse en un acto público.

“En la normativa electoral vigente sí existe la figura del empate. Está en la Ley de Elecciones Municipales. Lo que se tendría que aplicar es lo que se ha establecido en su artículo 26, en el artículo 6, que dice, en caso de empate se resuelve por sorteo entre los que hubiesen obtenido igual votación”, detalló en La Rotativa del Aire.

El funcionario agregó que en las elecciones distritales suelen producirse empates donde se define al ganador con el lanzamiento de una moneda. “Sí, hay antecedentes, ha sucedido para elecciones municipales. Por eso es por lo que está establecida la ley de elecciones municipales, de hecho. Bueno, pero hasta donde recuerdo, en el 2014 ya se ha tenido", precisó.