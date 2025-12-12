¡Moneda al aire!: Así se definirá el candidato presidencial del partido Salvemos al Perú tras empate en las elecciones primarias

El partido político Salvemos al Perú informó que este sábado 13 de diciembre realizará el sorteo público para definir a su candidato presidencial para las Elecciones Generales 2026, tras el empate producido entre dos de sus fórmulas presidenciales durante las elecciones primarias de los delegados de la agrupación llevadas a cabo el pasado 7 de diciembre.
Se trata de dos planchas presidenciales lideradas por los precandidatos Antonio Ortiz y Mariano González, exministro del Interior del Gobierno de Pedro Castillo. Ambas fórmulas obtuvieron el 36.36% de los votos, según lo reportado ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Según pudo confirmar la cobertura electoral de El Poder en tus Manos con miembros de esta organización, la modalidad del sorteo se realizará vía lanzamiento de moneda y estará a cargo de del Órgano Electoral Nacional y el Órgano Electoral Provincial de Lima del partido político.