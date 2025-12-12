Indira Huilca dice que “votó por Pedro Castillo” en las elecciones del 2021 y “lo volvería a hacer”

La exlegisladora Indira Huilca señaló que el Gobierno de Pedro Castillo no fue “bueno ni perfecto”. | Fuente: RPP / Andina

La exlegisladora Indira Huilca, integrante del denominado Bloque de Mujeres de Izquierda, reveló que votó por el expresidente Pedro Castillo en las elecciones del 2021 y aseguró que lo volvería a hacer. Como se recuerda, en aquella contienda, el exmandatario se enfrentó en segunda vuelta a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

“Yo voté por Pedro Castillo y lo volvería a hacer, porque yo creo que la opción de la señora Keiko Fujimori representa no solamente el pasado, representa el presente de lo que hoy día se está dando en el país”, señaló en Ampliación de Noticias.

Al ser consultada sobre sí continuaría brindándole su voto a Castillo, pese a las denuncias que afronta por hechos de corrupción durante su gestión; la exlegisladora señaló que su Gobierno no fue “bueno ni perfecto”. “Eso no puede minimizarse y tiene que cuestionarse. Las críticas tienen que darse”, indicó.

“[¿Cómo lo calificaría si no es bueno ni perfecto el Gobierno de Castillo?] [Fue] un Gobierno que dejó de lado las banderas con las que fue elegido. El Gobierno del señor Castillo fue elegido, por ejemplo, para representar a los sectores más necesitados, más excluidos del país. Se pedía la reforma agraria. Eso costó, se pedían otras medidas, pero también lo que teníamos al frente, y se supone que perdió las elecciones, era una opción que no tenía ningún respeto por las formas democráticas”, acotó.

Pedro Castillo fue condenado el pasado 27 de noviembre a 11 años, 5 meses y 15 días de pena privativa de la libertad por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Al ser consultada sobre ello, Huilca señaló que seguiría votando por él solo “si fuera el mismo escenario del 2021”.

“Solamente en ese escenario [2021] me parece, por supuesto, que no hay dudas. No hay dudas de lo que representa una organización que tiene una estructura, que tiene aliados, que tiene toda una estrategia para capturar el poder. […] No se puede combatir el golpismo ni con un intento de golpe de Estado, ni con una conspiración”, aseveró.

Indira Huilca confirma diálogo con Ahora Nación para postular al Congreso

Asimismo, Indira Huilca confirmó que el bloque que ha conformado con la expresidenta del Consejo de Ministros Mirtha Vásquez y la legisladora Ruth Luque se encuentra dialogando con el partido Ahora Nación, para participar como invitada en las Elecciones Generales del 2026.

“Hemos recibido una propuesta concreta de participar en el proceso electoral, pero la estamos evaluando sobre la base de puntos programáticos, que tienen que ver con entender el contexto excepcional en el que estamos, pero también hablar de puntos concretos respecto a cuáles son las banderas que hay que levantar en este momento. El tema, por ejemplo, de la inseguridad. Por supuesto, todo el país coincide que es el problema principal, pero no se puede abordar el combate al crimen si no se aborda, por ejemplo, el combate contra la corrupción, porque las redes de corrupción que están en las instituciones, empezando por la más importante, pero también en la Policía Nacional, en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, tienen que combatirse para que se combata el crimen”, concluyó.