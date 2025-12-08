El empate entre precandidatos de Salvemos al Perú se definirá a través de un sorteo público

Los precandidatos presidenciales de Salvemos al Perú Antonio Ortiz y Mariano González obtuvieron un 36.36 % de respaldo en las elecciones primarias que se desarrollaron bajo la modalidad de delegados.

Las elecciones primarias bajo la modalidad por delegados se realizaron este domingo, 7 de diciembre, y dejaron una situación bastante particular: dos fórmulas presidenciales han empatado y el representante del partido político para las Elecciones Generales 2026 se definirá por sorteo.

Se trata del partido Salvemos al Perú, que ha registrado un empate entre los precandidatos Antonio Ortiz y Mariano González, exministro del Interior del Gobierno de Pedro Castillo.

En La Rotativa del Aire, el subgerente de Documentación de Investigación Electoral de la ONPE, Pablo Hartill Montalvo, explicó que el ganador se definirá a través de un sorteo que deberá realizarse en un acto público.

“En la normativa electoral vigente sí existe la figura del empate. Está en la Ley de Elecciones Municipales. Lo que se tendría que aplicar es lo que se ha establecido en su artículo 26, en el artículo 6, que dice, en caso de empate se resuelve por sorteo entre los que hubiesen obtenido igual votación”, detalló.

Órgano electoral será notificado formalmente sobre el empate

Hartill Montalvo indicó que en las elecciones distritales en jurisdicciones “pequeñas” suelen producirse empates donde se define al ganador con el lanzamiento de una moneda.

“Sí, hay antecedentes, ha sucedido para elecciones municipales. Por eso es por lo que está establecida la ley de elecciones municipales, de hecho. Bueno, pero hasta donde recuerdo, en el 2014 ya se ha tenido…”, precisó.

No obstante, el funcionario precisó que se notificará al órgano electoral central sobre los resultados de la agrupación política, con el objetivo de que se defina qué mecanismo se empleará para resolver el empate.