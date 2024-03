Mujeres liderando el cambio de la sociedad [INFORME]

Ruth Manzanares es una prestigiosa inventora peruana. Es ingeniera mecánica y cuenta con tres maestrías, un diplomado y está próxima a obtener un doctorado, además de realizar estudios en Mecánica Automotriz. Junto a un grupo de estudiantes universitarios, Ruth creó el 'Steam Nurse', un novedoso casillero que facilita la desinfección de indumentaria médica para reducir contagios de la COVID-19. Este invento fue reconocido en Dubái como una de las mejores 5 ideas del mundo que busca soluciones frente a esa enfermedad.

Manzanares Grados cuenta con más de 50 proyectos y 40 patentes, entre otorgadas y presentadas, y tiene una trayectoria académica admirable. Para alcanzar este nivel de éxito, ella confiesa que se enfrentó a numerosos desafíos.

"Yo he estudiado con becas, yo no he tenido dinero, yo he tenido, a veces hasta en algún momento, que la señora de la cafetería de La Católica me regalaba la comida, porque a veces no hay, pero cuando no hay me tengo que mentalizar. Yo puedo ser la primera, claro que sí, tengo que estudiar más, estudiaré más, pues, y comencé a ganar becas", cuenta.

En un estudio hecho en 2023 denominado ¿Si las mujeres de Latinoamérica y el Caribe fueran 100?, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) proyectó algunas condiciones de vida de la población de la región. El estudio mostró que desde una edad temprana, los estereotipos, prejuicios de género y condiciones sociales pueden afectar a las mujeres, incluyendo sus trayectorias educativas y profesionales, entre otros aspectos.

Es así como, según resultados obtenidos por el BID, 22 de cada 100 adolescentes y adultas jóvenes de Latinoamérica y el Caribe se dedicarían de forma exclusiva a las tareas del hogar y cuidados, solo 66 de cada 100 tendrían un empleo, mientras que 26 de cada 100 mujeres mayores no contaría con ingresos de ningún tipo, entre otros aspectos.

Esto demuestra que la realidad que enfrentan las mujeres es casi similar en toda la región debido a la idiosincrasia y los prejuicios arraigados en sus propias sociedades. Prejuicios como los que tuvo que enfrentar Susana Saldaña, diseñadora y confeccionista que decidió abrirse camino en el emporio comercial de Gamarra.

Hoy en día ella representa a miles de emprendedores y empresarios del rubro textil de esa importante zona comercial de la capital, algo que, según confiesa, fue difícil en un primer momento.

"De hecho, sí he escuchado algunos comentarios como, ¿que podría hacer ella por nosotros si es mujer, pero es muy joven tal vez? o tal vez no tiene tanta plata como nosotros. Si no era una cosa era la otra, entonces yo ahí es donde veo la forma en que la gente trata de menospreciar el trabajo de alguien, pero porque no hice caso a esto, es que tuve el privilegio de que a mí me crio una mujer fuerte, mi madre me enseñó a ser fuerte, que hay que trabajar y trabajar mucho, me enseñó a amar lo que yo hago", cuenta.

Según la información de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 42 de cada 100 mujeres que trabajan en alguna actividad económica, como Susana, son independientes. Hay otras que prefieren la actividad ejecutiva y empresarial que les permite ser piezas claves de importantes corporaciones.

Es un panorama alentador que permite que muchas mujeres, gracias a sus propios méritos, puedan ser recolocadas en posiciones cada vez más destacadas de las organizaciones, según expresa Inés Temple, experta en temas de liderazgo e identificación de talentos profesionales.

"El 50% de las mujeres que se recolocaron, se recolocaron con mejores salarios del trabajo anterior del que venían, los hombres solamente 31 %, 50 % mejor, 44 % igual, con lo cual te dice que solo el 6 % de ellas se recolocaron con peor salario de antes", explica.

Según el INEI, el 50,4 % de la población peruana es femenina, lo que equivale a más de 16 millones 999 mil mujeres. Muchas de ellas tienen historias de superación personal y profesional que las hacen destacar en una sociedad aún conservadora en cuanto a brindar oportunidades para demostrar que son capaces de liderar cambios.

Es por eso por lo que Ruth Manzanares recuerda que es importante contar motivaciones que te impulsen en la vida. Según indica, ello genera un efecto en cadena capaz de impactar de manera positiva a más y más personas.

"A pesar de que nos digan que no desde la familia, que no en el trabajo, que no en los amigos que tratan de meterse en la cabeza, es simplemente decir -sabes que esto depende de mí y el mejor producto que tengo soy yo-, y ellas están llevando sus caminos, y yo estoy muy feliz de ello, en el sentido de que no es ser la inspiración de unas es volverlas a ellas que sean las futuras inspiraciones de más chicas, eso es, esa es nuestra chamba. Ahorita nosotros quizás estamos marcando el camino, pero ellas marcarán más caminos y así la brecha va a caer, esa brecha va a disminuir", apunta.

Rompiendo estereotipos, promoviendo la diversidad y la inclusión, generando cambios en su entorno social e inspirando a generaciones futuras, ellas desafían los roles de género, promueven la igualdad e inspiran a otras mujeres a alcanzar una perspectiva de superación, demostrando que el deseo y la determinación son claves para el éxito.