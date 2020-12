El Reino Unido inició la vacunación contra la COVID-19 la semana pasada y Estados Unidos se ha preparado para empezar este lunes. | Fuente: AFP | Fotógrafo: RUSSELL CHEYNE

Esta mañana, en declaraciones a RPP Noticias, el integrante del comando vacuna, Jaime Reusche, aseguró que desde julio pasado se vive una complicada situación para adquirir vacunas contra la COVID-19 en el Perú, ya que el único acuerdo bilateral que tenemos es con la vacuna de Pfizer - BioNtech.

“Ni siquiera eso está asegurado, no se ha hecho el depósito correspondiente. Hay cosas incomprensibles en el Perú”, dijo y criticó las cuatro razones dadas por el Gobierno por las cuales no se ha suscrito ningún otro acuerdo con farmacéuticas.

La primera razón, explicó, sería que no se han firmado los acuerdos porque “hay que defender la soberanía del Perú", algo que a su juicio no tiene sentido. La segunda es que hay que verificar que las vacunas sean seguras, algo que es “fácilmente superable” comprobando la aprobación de la EMA y FDA.

La tercera razón sería que no existen normas para realizar el pago, sin embargo, Reusche explicó que el decreto de urgencia 110, emitido el 10 de setiembre, cubre ese aspecto. El cuarto motivo sería el dinero, no obstante, Reusche indicó que este no debería ser un problema, ya que el gobierno ya ha hecho fuertes desembolsos de dinero durante la pandemia de la COVID-19. “Ninguna de las razones son válidas”, insistió.

“Para mí es incomprensible, no quisiera especular, es algo que tienen que responder las autoridades. (…) Si no se suscriben los acuerdos y no se finalizan, no se hacen los depósitos, no van a venir las dosis”, explicó y consideró poco probable que las primeras dosis de la vacuna lleguen al país para el primer trimestre del 2021.

Esto al ser consultado sobre las declaraciones de la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, quien dijo la noche del domingo que no puede asegurar que el Perú vaya a contar con la vacuna para la COVID-19 antes de las Elecciones Generales que se realizarán el 11 de abril de 2021.

