Vacuna COVID-19 | Fuente: AFP

El viceministro de Salud, Luis Suárez, dijo que el proceso de adquisición vacunas contra la COVID-19 es complejo y "en un gran marco de incertidumbre". Sin embargo, anunció que en las próximas semanas podría haber un acuerdo con farmacéuticas para garantizar la inmunización de la población peruana.



En entrevista con el programa Ampliación de Noticias de Domingo de RPP, el funcionario recordó que existe un acuerdo vinculante con el laboratorio Pfizer para 9.9 millones de dosis para vacunar a 4.5 millones de personas. Mientras que el acuerdo con la iniciativa Covax Facility se compraría 13.2 millones de dosis para 6.5 millones de peruanos para el segundo semestre del año.



"El proceso de adquisición de la vacuna es bastante complejo y en un gran marco de incertidumbre. Es como si quisiéramos comprarnos un auto y entonces tenemos varias posibilidades de compra, pero resulta que ninguno de los autos está terminado, todavía no han probado si el motor funciona, todavía no han probado si los frenos funcionan, todavía estamos esperando los resultados si auto está completo, todavía no estamos seguros del precio y de cuándo nos lo van a entregar", dijo.



Luis Suárez indicó que el Ministerio de Salud ha previsto la llegada de 50 000 dosis de vacunas de la alianza farmacéutica Pfizer-BioNTech en diciembre. Aunque aclaró que no descarta alguna demora en el proceso de la negociación final.



"Si se ha demorado o no tenemos otro acuerdo firmado es porque justamente recién los laboratorios están terminando sus estudios", sostuvo.

El viceministro de Salud consideró que en las próximas semanas el equipo liderado por la Cancillería posiblemente pueda llegar a un acuerdo con alguna farmacéutica. De esta manera se podría cubrir la diferencia de 13.4 millones de personas que faltan y completar los 24 millones y medio de peruanos.



"Hay conversaciones muy avanzadas de cronogramas, de precios por la vacuna Sputnik de Rusia, con Sinopharm de China, con Astrezeneca, con Janssen de Johnson & Johnson, con todas ellas hay conversaciones y en cualquier momento nos pueden dar la información que ya se cerró el acuerdo", explicó.

Asimismo, Luis Suárez expresó que tiene la convicción que en el primer semestre del 2021 el Gobierno iniciaría la vacunación a una parte de la población contra la COVID-19.



"Seguimos en esta incertidumbre porque las cosas no están claras (...) yo tengo la convicción de que en el primer trimestre del año estamos vacunando, no sabemos con cuál vacuna, nuestro objetivo es que tengamos para disponer a la población la más segura, la más efectiva que tengamos", finalizó.



NUESTROS PODCASTS

"Espacio Vital": Diversos congresistas que se oponen a la vacuna contra la COVID-19 aseguran que estas dosis afectan al ADN ¿Esto es cierto? El Dr. Elmer Huerta nos explica cómo funcionan las células del cuerpo y de qué manera el virus, y su estructura, puede impactar en el organismo de los seres humanos.