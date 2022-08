Javier Vargas Guimaray, presidente de la Armap, señaló que la reducción de IGV era necesaria para la reactivación económica de todos los restaurantes | Fuente: Andina

Javier Vargas Guimaray, presidente de la Asociación de Restaurantes Marinos y Afines del Perú (Armap), señaló que su sector discrepa con las declaraciones del ministro de Economía, Kurt Burneo, sobre que la reducción del IGV de 18% a 8% a los restaurantes, beneficia a las grandes franquicias de comida.

"Discrepamos con lo manifestado por el ministro (...) de que este beneficio tributario (...) beneficia a las grandes cadenas de franquicias. No es así porque nosotros hemos trabajado más de un año con el congresista Nano Guerra, con las congresistas Silvia Monteza y Leslye Lazo para sustentar este pedido en nombre de las más de 68 mil cevicherías del Perú", sostuvo en Ampliación de Noticias.

Cabe recordar que el último jueves, el titular del MEF dijo estar en disconformidad con esta medida ya aprobada por el Ejecutivo y que, de insistirse en medidas similares, podría dejar el cargo.

"No estoy de acuerdo con ese tipo de medidas, pero creo que esa va a ser la primera y última. Si hay más cosas en las que yo no estoy de acuerdo pues, obviamente, no tendría sentido que me quede en la posición, pero vamos a pugnar por un manejo razonable de las finanzas públicas”, declaró al respecto.

En ese sentido, Vargas Guimaray dijo estar "preocupado" por estas afirmaciones y consideró que dicha reducción tributaria era "necesaria" para reactivar a los restaurantes cuyos ingresos se han visto perjudicados por la subida de precios de alimentos.

"Estamos pasando unos tiempos bastante difíciles y es necesario reactivarnos, es necesario que la base tributaria se amplíe. Es por eso que hemos solicitado este pedido que ha sido atendido también por el presidente Pedro Castillo", señaló.

Se reunirá con Kurt Burneo

Ante esta situación, el presidente de Armap dijo que, durante la próxima semana, se reunirá con el titular del MEF para explicarle "la realidad de los restaurantes" que representa su gremio.

"En la carta dirigida al ministro, le pedimos una reunión para que conozca la real problemática del sector. Ya nos hemos comunicado el día de hoy y parece que el miércoles tendremos una reunión con él", anunció.

Vargas precisó que, de no haberse aprobado la medida, muchos negocios del rubro se habrían visto obligados a cerrar por falta de sostenibilidad.

"Nosotros, al total de nuestras compras para la estructura y costo de nuestros platos, no tenemos el IGV a favor, el crédito fiscal. Sin embargo, nosotros, al final de las ventas, tenemos que pagar al 100%. Me parece que ahí hay un vacío que hay que cubrir y esto nos va a permitir reactivar todos los restaurantes del Perú", explicó.





