“No tiene sustento”: presidenta de Ositrán responde al ministro de Economía por declaraciones sobre supervisión del nuevo aeropuerto

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) señaló, a través de un comunicado, que el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) es la institución encargada de verificar el cumplimiento del contrato de concesión, postura que reafirmó Raúl Pérez-Reyes cuando dirigía el MTC.

El ahora ministro de Economía y Finanzas declaró que, cuando era titular del MTC, se pidió a Ositrán que hiciera la evaluación de las estructuras del nuevo Aeropuerto Jorge Chávez, y les indicaron que estaban en un 99.99%. Además, sostuvo que debe investigarse cómo se hizo dicha verificación.

En entrevista para RPP, Verónica Zambrano, presidenta de Ositrán, respondió al ministro Pérez-Pérez.

"Esa opinión no tiene ningún sustento, porque nosotros no hacemos la revisión a pedido del MTC, sino porque esa es nuestra función. El tema del 99% nosotros hemos indicado era infraestructura y equipamiento, que es lo que hemos nosotros supervisado. Infraestructura y equipamiento no es el tema que ha surgido en esta ocasión. El tema ha sido otro, que además surge también por una observación de seguridad en parte de los equipos, que precisamente se realiza en la época [cuando Pérez-Reyes era ministro del MTC]", sostuvo en La Rotativa del Aire.

Temas de autorización

En esa línea, la titular de Ositrán dijo que el problema, que causó múltiples retrasos en los vuelos, se debió a una decisión operativa del concesionario, quien optó por no ingresar las carretas de combustible al área correspondiente por restricciones del MTC.

Agregó que el concesionario, ante esta restricción, optó por una operación remota que resultó fallida, ocasionando la demora en el abastecimiento de los aviones.

"No ha habido falta de combustible, no ha habido falta de equipamiento, no hay falta de infraestructura. Lo que había era un tema operativo de ingresar un tipo de equipo a lo que es el PEA [puesto de estacionamiento de aeronaves], que es el espacio donde se estaciona la aeronave. En febrero de este año, por seguridad, el MTC le indicó a LAP que no debía ingresar este tipo, digamos, de carretas dentro de ese espacio, porque era pequeño. Eso hizo de que ellos no utilizaran estas carretas dentro de ese espacio, sino entiendo que las iban a utilizar de manera de remota. Y eso es lo que ha originado que al final del día esas carretas no pudieran funcionar", precisó.

Zambrano señaló que dichas carretas fueron observadas en su momento por el MTC y, por eso, "LAP decide no ingresarlas". "El día de ayer como el ministerio ya se da cuenta que LAP estaba solicitando un plan de contingencia para ponerlas en ese espacio, saca un oficio y las autoriza en la misma madrugada, que es lo que soluciona el tema. Esa supervisión de seguridad donde se colocan las carretas, efectivamente, es supervisión del ministerio, porque es un tema de seguridad", acotó.

En esa línea, fue consultada en si se pudo detectar fallas en el sistema que se han evidenciado desde la apertura oficial de operaciones del nuevo aeropuerto Jorge Chávez, en donde señaló que LAP tenían dos opciones frente a la observación que hace el mes de febrero el MTC.

"Era colocar las carreteras dentro con un plan de contingencia, que es lo que presentan finalmente anteanoche. O haber colocado las carreteras y utilizarlas de manera remota, o considerar que con los equipos que tenía era suficiente. Esa es una decisión operativa del concesionario. Finalmente, al momento de utilizar, entiendo, las carretas remotas, había algo ahí que no calzaba y es lo que origina el problema en el momento. Esa misma deficiencia es materia de investigación porque tiene que haber responsabilidad en la decisión de entrar con todo el equipamiento que se mantenía en el antiguo aeropuerto", acotó.

Sobre la responsabilidad, Verónica Zambrano reiteró que dicha responsabilidad es de LAP en la postura de decidir "si entraba con las carretas dentro del área o fuera del área". "Entiendo que pensaron hacerla de manera remota y no lo lograron. Por eso que le piden la autorización al MTC para que se la dé esa madrugada y logran a las 3 de la mañana solucionar el problema. No es nada que tenga que ver con Ositrán", acotó.