Llamadas spam: qué cambia con la nueva ley y cómo Indecopi utilizará inteligencia artificial para hacerla cumplir

Con la modificación al Código de Protección y Defensa del Consumidor, la norma que regula las llamadas comerciales no solicitadas ha cambiado. Hasta ahora, las empresas podían llamarte incluso para pedir tu consentimiento antes de enviarte publicidad, lo que generaba molestias a los consumidores. Este tipo de llamadas, a menudo conocidas como spam, han sido un problema recurrente para miles de peruanos.

¿Qué cambia exactamente con esta nueva ley?

La gran novedad es que las empresas ya no podrán llamarte ni enviarte mensajes para pedirte tu consentimiento. Ahora, el consentimiento debe partir de ti. Esto significa que las empresas solo podrán contactarte para enviarte publicidad si tú lo pides expresamente: ya sea cuando contratas un servicio, te inscribes en una promoción o te acercas a la empresa para solicitar que te envíen información.

Milagros Pozo, directora de Fiscalización del Indecopi, indica que la modificación busca reforzar el control sobre el consentimiento. Según Pozo, ahora será el consumidor quien debe dar su consentimiento de manera activa y, más importante aún, sin ser contactado primero para pedirlo. “Ya no me pueden llamar para pedirme el consentimiento, lo único que pueden hacer es contactarme si yo lo solicito”, explica Pozo.

Fiscalización más rigurosa con IA

Uno de los puntos más destacados es el uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) para fiscalizar las llamadas comerciales. Indecopi ya había implementado este sistema el año pasado para analizar más de 7 millones de audios de llamadas con contenido comercial, lo que permitió detectar infracciones de manera más efectiva.

Con la nueva ley, el uso de la inteligencia artificial se intensificará, lo que permitirá revisar un volumen mucho mayor de llamadas y, por lo tanto, identificar más fácilmente a las empresas que violen las normas. Esto no solo contribuirá a reducir el spam telefónico, sino que también incrementará las multas por infracciones.

¿Cómo afecta esto a los consumidores?

Ahora, ya no basta con que una empresa te haya contactado una vez para pedirte permiso. Si no has dado un consentimiento claro y previo, no podrán llamarte, enviarte mensajes de texto ni correos electrónicos comerciales. Además, como explicó María González, directora de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (PDP), ni siquiera podrán llamarte para pedirte consentimiento en un primer contacto.

Esto significa que la próxima vez que te llamen, las empresas tendrán que demostrar que tú solicitaste recibir esa llamada. Además, si alguna vez te sientes invadido por llamadas comerciales, ahora tendrás una base legal más sólida para denunciar.

