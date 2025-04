"No pueden llamarme si no tienen mi consentimiento": todo lo que debes saber sobre la ley contra llamadas spam

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este martes, el Pleno del Congreso aprobó por insistencia la ley que amplía la prohibición de las comunicaciones spam. La normativa obtuvo la luz verde, con 101 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones, y no requiere de una segunda votación.

Con ello queda prohibida toda comunicación de call centers, sistemas de llamadas telefónicas, mensajes de textos o correos masivos, cuya finalidad sea promover productos o servicios, a menos que sean los propios consumidores quienes, por iniciativa propia, se contacten directamente con el proveedor y manifieste su consentimiento libre, previo, informado, expreso e inequívoco de ser contactado.

Como se recuerda, el Ejecutivo había observado anteriormente la ley, indicando que contraviene con el principio de coherencia normativa y podría vulnerar el derecho a la libre empresa. Sin embargo, el pleno aprobó por insistencia la iniciativa impulsada por el congresista y presidente de la Comisión de Defensa al Consumidor, Wilson Soto.

María Alejandra González: "Yo puedo revocar el consentimiento en cualquier momento"

Tras la aprobación de esta norma, María Alejandra González Luna, directora de la Dirección de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia, explicó a RPP sus alcances

"Una vez que se publique la norma, no pueden llamarme si no tienen mi consentimiento, incluso no pueden llamarme para pedirme mi consentimiento, sino que yo tengo que haberlo dado previamente, ya sea al momento del contrato o en algún sorteo o pedido. No puede haber un contacto sin mi permiso", precisó en Ampliación de Noticias Regional.

Asimismo, si recibo llamadas de un número extranjero a nombre de una empresa que funciona en el Perú, "la responsable es la empresa que está en el Perú, porque es la empresa interesada en brindarme el servicio, por más que contrate call centers en diferentes partes del mundo".

"Yo puedo revocar el consentimiento en cualquier momento. Porque ya no quiero recibir llamadas, porque me llaman mucho o porque llaman a horas inadecuadas puedo denunciar acoso ante Indecopi", comentó más adelante en Encendidos.

Óscar Montezuma: "No creo que este sea al fin de las llamadas spam"

Por su parte, el abogado especialista en protección de datos y tecnología Óscar Montezuma no se mostró muy entusiasta con la aprobación de la ley que amplía la prohibición de las comunicaciones spam, ya que, de acuerdo con su apreciación, no supondrá el fin de este tipo de llamadas al no haber una correcta "observancia y fiscalización".

"No logro ver cuál será el cambio que habrá en este caso porque ya existe regulación anterior. Hace varios años existía una ley antispam vinculada a correos electrónicos. En su momento, Indecopi implementó su famoso programa 'Gracias, no insista', que tampoco terminó de funcionar como se esperaba. Tenemos la Ley de Datos Personales, que fiscaliza el Ministerio de Justicia y su reglamento acaba de ser modificado y entrado en vigencia en marzo", dijo en La Rotativa del Aire.

"Si hasta antes de esta modificación no ha funcionado, es por un tema de observancia, de fiscalización, porque se requiere que tanto Indecopi como la Autoridad de Datos tengan suficientes recursos y capacidad a escala nacional (...). Es un tema muy difícil de fiscalizar. No creo que este sea al fin de las llamadas spam", culminó.