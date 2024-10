AETAI advierte "riesgos" de iniciar operaciones del nuevo Aeropuerto Jorge Chávez el 18 de diciembre

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Actualidad “Fecha ideal no existe”: AETAI rechaza que el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez opere desde el 18 de diciembre

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez tiene una avance que supera el 95 % y operaría, a más tardar, desde fines de enero de 2025; pero la concesionaria Lima Airport Partners (LAP) ha expresado su interés de adelantar la fecha original para el próximo 18 de diciembre.

Sin embargo, el gerente general de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI), Carlos Gutiérrez, advierte que sería riesgoso iniciar las operaciones del nuevo terminal en fechas cercanas a las festividades de Navidad y Año Nuevo, por el incremento de la demanda de vuelos y la carga laboral de esas fechas.

“Esta fecha del 18 de diciembre, que está en plena temporada alta, conlleva a riesgos asociados muy graves si es que ocurre alguna disrupción en el servicio por cualquier evento que se pueda dar”, declaró en La Rotativa del Aire.

Para ejemplificar la situación, Gutiérrez recordó que el lunes, 14 de octubre, durante los ensayos en las obras del nuevo aeropuerto, se registró una fuga en el sistema de abastecimiento de agua que ocasionó un aniego, afectándose dos zonas restringidas del primer piso.

Aeropuerto Jorge Chávez reportó ayer una fuga en el sistema de abastecimiento de agua del nuevo aeropuerto. Fuente: Aeropuerto Jorge Chávez

“Son cosas que van a ir pasando y está bien que se vayan arreglando en la previa al inicio de operaciones […]. El problema es que no va a existir una marcha blanca, porque el planteamiento que está presentando el aeropuerto es el 17 de diciembre, el último apaga la luz y seis horas después se inicia operaciones en el nuevo terminal”, alegó.

“Fecha ideal no existe, pero sí hay fechas que son mucho más complicadas que otras, como puede ser diciembre”, añadió.

El gerente de AETAI también dice que no se tiene en cuenta la accesibilidad al nuevo aeropuerto ni las observaciones sobre eventuales problemas de tráfico y congestionamiento en la avenida Morales Duárez.

“Son 85 a 90 mil personas [entre pasajeros y turistas] que van a tener que movilizarse por esa única entrada. Eso ya se ha advertido hace tiempo; es más, el consultor de tránsito que hizo la revisión ha indicado que es seguro que vamos a tener problemas de tráfico y congestionamiento. Y a eso sumemos los problemas de inseguridad”, precisó.

“La experiencia para el turista y los trabajadores va a ser compleja”, agregó.

AETAI exhorta al MTC cumplir con la fecha pactada

En ese sentido, Carlos Gutiérrez exhortó al MTC a respetar el acuerdo suscrito con LAP en abril de 2022, en el que – según dijo – se estableció que el inicio de operaciones va a ser el 30 de enero de 2025.

“Esto no deberíamos discutirlo, simplemente el MTC debe cerrar el tema y decir que se traslada al 30 de enero como está acordado y punto, y trabajar con eso y estar tranquilos, y en la eventualidad de que existan inconvenientes, tanto internos como externos, que no hagan que se inaugure ese fecha, se pudiese postergar…”, apuntó.

Asimismo, contó que su sector advirtió en julio de este año los riesgos sobre iniciar operaciones el 18 de diciembre, pero señaló que desde el MTC respondieron que “sí van a llegar” a esa fecha. “Respecto a este documento donde acuerda que el inicio de operaciones va a ser el 30 de enero de 2025… ni una palabra”.

El gerente de AETAI insistió en que el Perú requiere un nuevo terminal aeroportuario, pero no uno que inicie la operación “a trancas y a patadas”.

Obras inconclusas y basura acumulada se registra en el recorrido hasta el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez

De acuerdo con el MTC, se han instalado dos puentes modulares en la Av. Morales Duárez, a fin de garantizar "un tránsito vehicular fluido y seguro" en la que será la ruta principal hacia el aeropuerto. Según la autoridad, dichas estructuras tienen una vida útil de 30 años con carga pesada.

No obstante, se pudo conocer que el puente Santa Rosa, el cual conectará definitivamente el aeropuerto con la mencionada vía, aún no cuenta con un expediente técnico y su instalación se completaría recién a finales de 2026, ya que el informe no sería aprobado hasta mediados del siguiente año.

A través de Provías Nacional, el Ejecutivo tiene previsto realizar una serie de intervenciones en la Av. Morales Duárez en la ruta al aeropuerto, algo que también ha causado preocupación en usuarios y especialistas por la posible congestión de vehículos en la entrada y salida al aeropuerto.

La posible complicación en estos accesos, sumada a la presencia de desmonte y basura a lo largo de la vía principal, ha provocado que instituciones como la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (AETAI) soliciten postergar el inicio de operaciones.