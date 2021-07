Nuevo retrato del libertador José de San Martín fue descubierto en el año del Bicentenario

Descubren nuevo retrato del libertador José de San Martín | Fuente: Cortesía Juan Luis Orrego

El historiador Juan Luis Orrego dio detalles de la pintura de estilo neoclásico del libertador José de San Martín, que fue redescubierta en Europa este año, en el que se celebra el Bicentenario de la Independencia del Perú.

“Ha sido una feliz casualidad que justo este año (en el Bicentenario) se haya redescubierto el retrato del libertador San Martín y que haya sido descubierto por un coleccionista privado- peruano”, señaló en Ampliación de Noticias de RPP.

“Todo indica que este retrato de San Martín fue pintado durante su estancia o exilio en Bruselas. Él vivió allí entre 1824 y 1831, con un breve intermedio, el año 1829 en el que regresó a Río de la Plata”, precisó.

Asimismo, indicó que en el cuadro está el nombre del General San Martín y confirmó su originalidad puesto que “guarda enormes coincidencias con otros retratos del libertador que se hicieron en la misma época”.

“Tenemos la absoluta certeza de que se trata del libertador San Martín”, aseguró el historiador.

Según precisó, el cuadro fue pintado en Europa, probablemente en Bélgica, y siempre estuvo en Europa.

“Aparentemente pertenecía a un propietario privado que lo puso en venta este año, por lo tanto, el cuadro nunca ha estado en América y no forma parte del patrimonio de ningún país latinoamercano, técnicamente hablando”, manifestó.

En ese sentido, Orrego recalcó que la mayoría de retratos de San Martín están en Buenos Aires, en el Museo Histórico de Argentina. “Se trata de un hallazgo de interés para los latinoamericanos y para los que viven en los países que San Martín libertó o independizó”, comentó.

No obstante, apuntó que los peritos en pintura del siglo XIX deberán determinar en qué contexto particular fue pintado el cuadro, si es que San Martin posó o no para ese retrato, y rastrear el nombre del pintor.

“Es un San Martín de 50 años. En ese momento, no existía la fotografía. Entonces cuando la gente se retrataba lo hacía con diferentes pintores y cada pintor le ponía su estilo. Las facciones son de San Martín, está su nariz su boca sus ojos, pero el peinado cambia un poco al que estamos acostumbrados. Es posible que haya sido un incorporación del propio pintor. Está vestido a la época, al estilo imperio, que se impuso en Europa, en la época napoleónica”, detalló Orrego.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’¿Qué medidas se han flexibilizado para la vacunación de los mayores de 50 años?