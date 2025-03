Nunca es tarde para estudiar: Casi 200 mil jóvenes y adultos regresaron a las aulas este 2025

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En el Perú, cada año miles de jóvenes y adultos deciden concluir sus estudios en primaria o secundaria, convencidos de que la edad no es un límite cuando existe voluntad. Este 2025, por ejemplo, según cifras del Ministerio de Educación, más de 190 mil peruanos se inscribieron en la Educación Básica Alternativa (EBA), un modelo de enseñanza que permite retomar y culminar los estudios de primaria y secundaria a personas adultas que no lograron hacerlo en su momento.

Esa es la historia de Pamela Chumacero, una ciudadana limeña que, a sus 30 años, logró culminar la secundaria. Pamela cuenta a RPP Data que dejó el colegio a los 16 años por problemas de conducta y temas familiares, y solo llegó a cursar el cuarto año de secundaria.

"Mi adolescencia no fue tan bonita y opté por dejar el colegio. Mis amigos me buscaban y me aconsejaban que tenía que seguir, pero yo no quise. Luego empecé a trabajar y a los 18 años salí embarazada y prioricé el cuidado a mi hija", menciona Pamela.

Casi 15 años después, una amiga y su primo William le dieron el empujón que necesitaba para retomar los estudios. "Me contaron que había un Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA) en Villa María del Triunfo donde vivo, donde se estudiaba solo sábados y domingos, así que decidí entrar", detalla.

Así, Pamela regresó a las aulas para terminar el quinto año de secundaria junto a madres solteras, jóvenes e incluso adultos mayores. El día de su graduación fue acompañada por su hija de 10 años. "Me sentí muy contenta ese día porque dije esto ha debido ser en su momento, pero nunca es tarde para el estudio. Me gustó estar ahí y retomarlo, fue un paso muy grande y sientes una satisfacción inmensa", recuerda.

Ahora trabaja en un restaurante de comida criolla y le gustaría seguir estudiando alguna carrera relacionada con enfermería o geriatría porque le gustan mucho las actividades de cuidado.

Segundas oportunidades en el estudio

En Lima Metropolitana hay 47 mil alumnos de educación básica alternativa, le sigue Piura con 13 mil estudiantes y en Cusco, Loreto, Cajamarca y La Libertad hay más de 8 mil estudiantes en cada región, de acuerdo con cifras del Ministerio de Educación revisadas por RPP Data.

Edwin Zavaleta es uno de esos alumnos. Trujillano de 24 años, tuvo que dejar el colegio por falta de recursos económicos y solo llegó hasta tercero de secundaria. "Tengo cinco hermanos y soy el mayor de todos. En un momento mi papá ya no podía costear el colegio y me dijo 'hijo ya no estudies, mejor trabaja para apoyar a tus hermanos'. A los 12 terminé primaria, pero luego a los 15 tuve que dejar secundaria... Así es la vida", relata.

Dos años después, Edwin decidió independizarse y buscar trabajo para pagar sus estudios. Así ingresó a trabajar a la empresa Danper donde encontró que le ofrecían un convenio con el programa CEBA -en formato semipresencial- para culminar el colegio.

"En un año terminé lo que me faltaba y tuve horarios flexibles para poder estudiar, felizmente. Entraba a trabajar a las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Luego llegaba a mi casa en Moche (a 15 minutos) y a las 7 de la noche ya estaba preparado y listo para ingresar a la clase", relata Edwin.

Actualmente, Edwin está estudiando la carrera de electrónica y automatización industrial en SENATI y sueña con ingresar a la universidad a estudiar ingeniería. Su meta es clara: ser un ejemplo para su hijo de dos años. "Lo ideal es lograr mis metas para demostrarle a mi hijo que sí se puede. No quiero que él crezca y me diga '¿papá, por qué no has estudiado?'. Tengo que ser un ejemplo para él, para que cuando crezca diga mi papá logró esto y esto y él también haga lo mismo", señala.

Edwin Zavaleta terminó el quinto de secundaria a los 22 años y ahora estudia electrónica. | Fuente: RPP

El desafío aún es grande

En el Perú más de un millón de jóvenes de 18 a 30 años aún no han terminado la secundaria, según la última Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del INEI. Casi la mitad de estas personas afirman que abandonaron el colegio por problemas económicos o familiares. Aunque existen más de 2,500 CEBA -que funcionan de manera presencial y virtual- aún no llegan a todos los rincones del país. Así lo reconoce Luis Vásquez, director de Educación Básica Alternativa del Minedu.

"En los distritos rurales y alejados no hay CEBA, no van a encontrar. Sin embargo, en el marco del convenio que tenemos con el 'Proyecto Nacional País', se han implementado los Tambos, que son espacios multifuncionales. Vamos a crear un aula virtual o para semipresencialidad y la idea es convocar a las personas que quieran concluir su primaria o secundaria", anuncia Vásquez.

El vocero del Minedu agrega además que la mayoría de alumnos de los CEBA tienen entre 18 a 25 años, pero últimamente están aumentando los estudiantes de 30 a 50 años. "Esto se debe, en parte, al boom agroindustrial que tenemos en zonas como Ica, Piura o La Libertad, ya que las empresas de ese sector están empleando el mecanismo de responsabilidad social [en convenio con el Minedu] para que sus trabajadores puedan terminar la escuela", explica.

En esa línea, Vásquez recuerda que se hace necesario tener una propuesta educativa para ese grupo de edad, "porque no es lo mismo enseñar a niños y adolescentes que a adultos o adultos mayores".

Edwin y Pamela, quienes retomaron sus estudios en la adultez, tienen un mensaje claro para quienes aún no han terminado el colegio. "Para el estudio no hay edad. Si ya tienen 30 años y les faltó poco para terminar... bueno, a seguir estudiando. No se dejen, no se vayan a malos pasos", dice Edwin, animando a quienes están cerca de lograrlo a seguir adelante y evitar malos caminos.

Pamela también refuerza la idea: "Nunca retrocedan, nunca piensen que no van a poder. A pesar de muchas cosas que nos puedan pasar en lo económico o en cualquier otro motivo, sí se puede terminar el colegio, porque el estudio es básico para todo".

Detrás de cada cifra, hay una historia de esfuerzo, de constancia y de ganas de salir adelante. La educación alternativa es clave para que miles de peruanos puedan acceder a mejores oportunidades.