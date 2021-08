Aumento de precios de los alimentos afecta a ollas comunes. | Fuente: Andina

La representante de la Red de Ollas Comunes, Fortunata Palomino, indicó en RPP Noticias que se han tenido que reducir los insumos que compraban para cocinar y, a su vez, se ha reducido de 3 a 1 comida al día.

“Las ollas comunes no cuentan con presupuesto, pero hemos reducido la cantidad de insumos que comprábamos. Ya no se come pollo, estamos cocinado con hot dog, hígado, y verduras. Las verduras también han subido pero hay compañeras que salen a las 5:30 de la mañana a hacer recuperación de alimentos, de lo que ya no se vende en los mercados. Eso es lo que se está comiendo”, comentó.

“El gas ha subido tremendamente, pero estamos usando leña, aunque ya también está escasa”, añadió.

Asimismo, contó que este jueves se preparó solo 160 raciones de platos de arroz chaufa con hot dog y huevo para el almuerzo, pero no hay presupuesto para preparar desayunos o cenas.

“Ojalá que pueda estabilizarse (los precios) porque los más perjudicados, los más golpeados, son los más pobres de las zonas periféricas”, aseveró Palomino, quien expresó que esperan que se apruebe la ley de emergencia alimentaria para las ollas comunes y así lograr un presupuesto.

Para ayudar a las ollas comunes, se puede comunicar al número de Fortunata Palomino: 993113625, que además cuenta con Yape, para cualquier donación. “Toda ayuda es bien recibida”, recalcó la representante de las ollas comunes.

