Ositrán dice que el acceso peatonal al nuevo Aeropuerto Jorge Chávez estaría listo entre finales de 2028 e inicios de 2029

Verónica Zambrano, presidenta ejecutiva del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), informó en RPP que la finalización de obras para el acceso peatonal al Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez están proyectadas para completarse entre finales de 2028 e inicios de 2029.

Esta situación, argumentó, se debe a la ausencia de obras de infraestructura que debieron ser realizadas desde el año 2018, cuando "ya el Estado sabía que tenía que realizar obras para estas dos obras importantes en el exterior del terminal".

"Entre fines del 2028 e inicios del 2029 es la fecha que se ha establecido en el acta que prefirmaron las partes. Ya lo hemos conversado en otra ocasión, tiene que ver con las obras que ha debido realizar el Estado y que no se han realizado oportunamente. No este gobierno, sino de anteriores, porque esto se sabe desde 2018. En 2018, cuando se entregan los terrenos, ya el Estado sabía que tenía que realizar obras para estas dos obras importantes en el exterior del terminal y no se realizaron. Entonces, ¿qué tenemos ahorita? Unos puentes que son modulares y que están por un tiempo y que no tienen un espacio de vereda para que las personas efectivamente puedan caminar", aseguró en La Rotativa del Aire.

En cuanto a las sanciones posibles por cancelaciones y retrasos de vuelos recientes, Zambrano indicó que Ositrán está en proceso de fiscalización para determinar responsabilidades y no descartó posibles sanciones al concesionario LAP si se comprueba negligencia en las operaciones.

Sobre el antiguo terminal del Jorge Chávez

Frente a las reportes de distribución de combustible, que causaron demoras y cancelaciones en los vuelos programados dentro del Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez, ciudadanos han opinado sobre la posibilidad de utilizar el terminal del antiguo aeropuerto para alivier el flujo de pasajeros y operaciones.

Al respecto, Verónica Zambrano, presidenta ejecutiva de Ositrán, señaló en RPP que esta propuesta fue inicialmente planteada en 2021 por Lima Airport Partners (LAP), pero fue rechazada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), argumentando que no ofrecía ventajas operativas ni beneficios claros para los usuarios.

En esa línea, Zambrano señaló que su organización consideró viable la opción de operar ambos terminales, siempre y cuando se cumplieran los requisitos de eficiencia y beneficios al usuario. Sin embargo, el MTC determinó que el plan presentado no cumplía con estos criterios y decidió continuar utilizando solo un terminal.

"[El Ministerio de Transportes y Comunicaciones] indicó que el plan de desarrollo que presentaba no era más ventajoso para las operaciones ni más beneficioso para los usuarios, que son las dos características que pide el contrato. Nosotros, como Ositrán, opinamos que sí era correcto poder utilizar los dos terminales, siempre y cuando se garantizaran estas dos situaciones, de ventaja para las operaciones y beneficio para los usuarios. En ese momento en el plan que se presentó, el Ministerio consideró que no lo cumplía y no le mandó a rehacerlo, sino le dijo simplemente no y se quedó con que funcionaba solamente un terminal", declaró en La Rotativa del Aire.