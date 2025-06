Ositrán investiga posibles responsabilidades en problemas de abastecimiento de combustible en el nuevo Jorge Chávez

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La presidenta ejecutiva del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), Verónica Zambrano, informó en RPP que su institución investiga posibles responsabilidades en los problemas de abastecimiento de combustible a los aviones, que originaron la cancelación de 20 vuelos el lunes y la madrugada del martes en el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez.

En declaraciones a La Rotativa del Aire, Zambrano Copello evitó adelantar de las posibles sanciones a la concesionaria Lima Airports Partners (LAP), debido a que aún están a la espera de sus descargos sobre lo sucedido en las primera horas en la nueva terminal aérea.

"Esta misma deficiencia es materia de investigación ahorita, porque tiene que haber responsabilidad en la decisión de entrar con todo el equipamiento que se mantenía en el antiguo aeropuerto. Esa decisión va a identificar si es que hay responsabilidades, y estamos en ese procedimiento. La responsabilidad de decidir si entraba por la carreta dentro del área o fuera del área. No tiene nada que ver con Ositrán. La parte operativa se tomó una mala decisión y tiene que haber consecuencias", declaró.

Verónica Zambrano explicó que la cancelación de vuelos se originó por un problema operativo: la imposibilidad de ingresar carretas para succionar y abastecer de combustible el área de estacionamiento de aeronaves. Esta situación, dijo, se debió a una negativa previa del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), entidad que finalmente, en medio de la crisis por los retrasos de vuelos, recién permitió que ello se haga.

"No ha habido falta de combustible, no ha habido falta de equipamiento, no hay falta de infraestructura. Lo que había era un tema operativo de ingresar un tipo de equipo a lo que es el PEA [puesto de estacionamiento de aeronaves], que es el espacio donde se estaciona la aeronave. En febrero de este año, por seguridad, el MTC le indicó a LAP que no debía ingresar este tipo, digamos, de carretas dentro de ese espacio, porque era pequeño. Eso hizo de que ellos no utilizaran estas carretas dentro de ese espacio, sino entiendo que las iban a utilizar de manera de remota. Y eso es lo que ha originado que al final del día esas carretas no pudieran funcionar", precisó.

"No tiene sustento"

Zambrano también señaló que "no tiene sustento" la declaración del ministro de economía, Raúl Pérez-Reyes, extitular de transportes y comunicaciones, quien manifestó que ositran debe explicar la verificación que hizo al nuevo Aeropuerto Jorge Chávez, ante la cancelación de 20 vuelos.

"Esa opinión no tiene ningún sustento, porque nosotros no hacemos la revisión a pedido del MTC, sino porque esa es nuestra función. El tema del 99% nosotros hemos indicado era infraestructura y equipamiento, que es lo que hemos nosotros supervisado", sostuvo en La Rotativa del Aire.

Uso de antiguo terminal

Sobre la posibilidad de operar simultáneamente con el antiguo terminal para descongestionar el flujo de pasajeros, Zambrano dijo que Ositrán estaba de acuerdo.

"Nosotros, como Ositrán, opinamos que sí era correcto poder utilizar los dos terminales, siempre y cuando se garantizaran estas dos situaciones, de ventaja para las operaciones y beneficio para los usuarios. En ese momento en el plan que se presentó, el Ministerio consideró que no lo cumplía y no le mandó a rehacerlo, sino le dijo simplemente no y se quedó con que funcionaba solamente un terminal", declaró.

La funcionaria indicó que el concesionario solicitó en 2021 utilizar los dos terminales, pero el Ministerio de Transportes rechazó esa posibilidad al considerar que no era más ventajoso para las operaciones ni más beneficioso para los usuarios, condiciones que el contrato exige para modificar el plan de desarrollo.