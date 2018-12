Pablo Sánchez: No existe una investigación a Pedro Chávarry "porque él no lo permite"

Pablo Sánchez, extitular del Ministerio Público. | Fuente: Foto: Andina

El fiscal supremo Pablo Sánchez señaló este domingo que aún no se ha iniciado una pesquisa en contra del titular del Ministerio Público, Pedro Chávarry, por el caso 'Los cuellos blancos del puerto'.



"No existe al momento el inicio de una investigación a Chávarry sobre su presunta pertenencia a la organización 'Cuellos blancos', únicamente porque él no lo permite", dijo a través de un pronunciamiento.



Pablo Sánchez explicó que aún no hay una respuesta de parte del fiscal de la Nación ante el informe 01-2018 de la fiscal provincial Sandra Castro que lo sindica como presunto integrante de la red criminal. Además de él, son sindicados los exmiembros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Guido Aguila, Orlando Velásquez, Julio Gutiérrez Pebe e Iván Noguera, así como el exjuez César Hinostroza.



El fiscal supremo aclaró que su despacho asumió estas investigaciones únicamente, porque el titular del Ministerio Público se inhibió del caso. "Este despacho únicamente asume las investigaciones de altos funcionarios ante la excusa del fiscal de la Nación", precisó.



"Afirmaciones inexactas"

Pablo Sánchez detalló que para iniciar el proceso contra Pedro Chávarry no se necesitan los documentos originales, tal como lo indicó el titular de la Fiscalía de la Nación.



"Copias certificadas (no copia simple) se remitieron al fiscal de la Nación para su excusa y posterior investigación. Para este paso no necesita originales, pues no se trata de una denuncia, sino de una excusa que permitirá el inicio de una investigación preliminar", dijo.



El fiscal supremo refirió que Chávarry realiza "afirmaciones inexactas" que perjudican la imagen del Ministerio Público y conllevan a la desinformación.



El jueves pasado mediante un breve pronunciamiento, el fiscal de la Nación comentó que es "falso" que el documento original del informe 01-05-2018-Fecor-Callao sobre 'Los cuellos blancos del puerto' esté en su despacho y que ello no permita el inicio de la investigación. "El 29 de agosto, el fiscal supremo Pablo Sánchez remitió a la Fiscalía de la Nación tan solo copias certificadas de dicho informe".