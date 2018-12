Pedro Chávarry: "Necesitamos fiscales que no salgan a los medios únicamente para hacerse conocidos"

Fiscal de la Nación inauguró nueva Cámara Gesell en Lima Norte. | Fuente: Foto: Andina

El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, señaló que la institución que lidera necesita fiscales proactivos que cumplan sus investigaciones en el plazo que establece la ley y que no salgan a los medios de comunicación "únicamente para hacerse conocidos".

"Necesitamos fiscales proactivos, que trabajen. Fiscales que no salgan a los medios únicamente para hacerse conocidos con las desgracias de otras personas. Queremos resultados -archivos o acusaciones- dentro de los plazos legales", señaló.

De esta manera, Chávarry se refirió a los cuestionamientos que ha recibido por solicitar información a fiscales por el avance de los casos que tienen a sus cargos, entre estos una denuncia constitucional en el Congreso, situación que calificó como una "injerencia política".



"Tengo que saber si están respetando los plazos porque una denuncia no puede durar cuatro años y hoy día reitero oficio para que me lo entreguen (información), no importa lo que pase", señaló durante la inauguración de una nueva Cámara Gesell en Lima Norte.

En su discurso, Chávarry también exhortó a los fiscales de todas las instancias a "respetar la jerarquía", trabajar en equipo y resolver las discrepancias de manera interna para evitar que se afecte al Ministerio Público.

"Que las discrepancias se resuelvan en la casa porque cuando hay una crisis y se lleva al exterior el único perjudicado es el Ministerio Público. Para eso estamos representados como jerarquías y necesitamos que eso se respete", dijo.

