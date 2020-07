Desaprueban modificación del EIA para proyecto del terminal portuario de Paracas. | Fuente: Andina

El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) desaprobó este lunes la modificación del estudio de impacto ambiental (MEIA) del proyecto Terminal Portuario General San Martín (TPGSM), presentado por la empresa Terminal Portuario Paracas S.A., en Ica, "debido a observaciones no levantadas por el titular".

Mediante resolución N° 00073-2020-SENACE-PE/DEIN, emitida esta tarde, se concluyó el procedimiento de evaluación que tomó en cuenta los informes técnicos del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes), Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), Autoridad Nacional del Agua (ANA) y del propio Senace.

El Senace sostiene, mediante un comunicado, que cumplió con informar de manera permanente sobre cada una de las etapas de la evaluación, a través de su portal institucional, respecto al proyecto TPGSM.

Asimismo, añade que durante todo el proceso se implementaron mecanismos de participación ciudadana como talleres informativos y audiencias públicas, a fin de garantizar que la población conozca las implicancias del proyecto y pueda brindar sus aportes sobre el mismo.

¿Qué buscaba la modificación?

Como se recuerda, respresentantes del turismo y el sector ambiental expresaron su preocupación por la intención de la empresa Terminal Portuario de Paracas (TPP) de modificar su permiso de operaciones.

Esta propuesta fue planteada ante el Senace y buscaba agregarle al Estudio de Impacto Ambiental, la construcción de un puerto de minerales dentro de la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional de Paracas.

En respuesta a dichos cuestionamientos, Jorge Arce, presidente ejecutivo de la empresa, afirmó que trabajarían por asegurar que tanto la fauna silvestre como la flora de la reserva no se vea a afectada.

"El almacén es hermético, no tiene ventanas y cuenta con filtros de aire que hace que se expulse aire puro. No sale ni una partícula contaminada. Los camiones de transporte están cerrados y lacrados, así como el traslado de los camiones de agua. No van a arriesgar nada porque no sale polvo en el camino, desde la mina ya que todo está cerrado", comentó en su momento.