La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, de mayoría chavista, aprobó este martes la creación de una comisión especial para investigar la agresión "xenofóbica" que sufrió un niño venezolano de 11 años en una escuela del distrio de Puente Piedra, en Lima.



La comisión especial estará conformada por los diputados oficialistas Julio Chávez, Ilenia Medina, Pedro Infante y la opositora Anyelith Tamayo.



Según el proyecto, leído por la secretaria de la AN en sesión ordinaria, estos diputados tendrán la tarea de viajar a Lima, hasta el "lugar de los hechos", para hacer una "investigación formal" y reunirse con diferentes autoridades y legisladores del Perú.



El diputado Chávez afirmó que el menor fue "salvajemente golpeado y prácticamente colocado al abismo de la muerte".



"Estas cosas que ocurren en Perú, en países como Colombia, en cualquier país de América Latina (...) merecen el repudio de todo el Parlamento nacional, más que el Parlamento nacional de toda la patria entera", añadió.



Chávez indicó que la Embajada de Venezuela en Perú y la Cancillería están atendiendo a la familia, además de exigir al Gobierno de Pedro Castillo que "profundice" la investigación.



Por su parte, el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, calificó la agresión como una "expresión brutal de xenofobia", al tiempo que exigió que este caso no quede impune.



"No puede quedar impune, tenemos que dar una respuesta suficientemente contundente en este Parlamento", señaló.



Fiscalía peruana investiga el caso



La Fiscalía de Perú abrió el lunes una investigación preliminar sobre la agresión que sufrió la semana pasada el escolar venezolano de 11 años, según informaron fuentes judiciales.



La investigación está a cargo de la Primera Fiscalía Provincial de Familia del distrito de Puente Piedra, en el norte de Lima, y se anunció luego de que el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, solicitara este sábado a su homólogo de Perú, Pablo Sánchez, investigar la "agresión xenofóbica" que sufrió el menor.



Saab informó el sábado en Twitter que había enviado un oficio a Sánchez "por el grave hecho de xenofobia cometido contra un niño venezolano por parte de un compañero de clases, quien lo golpeó fuertemente generándole un derrame cerebral y esguince cervical".



Sus padres buscaron la ayuda de la prensa después de que el director de la escuela Víctor Raúl Haya de la Torre, de Puente Piedra, evitó intervenir en el caso y el hospital que lo atendió le quiso dar el alta médica, a pesar de las secuelas que tiene como vómitos, convulsiones y dolores de cabeza.

