Paro en el Gran Mercado Mayorista de Lima: EMMSA acusa "cortina de humo" y comerciantes responden

Los comerciantes del Gran Mercado Mayorista de Lima iniciaron este jueves 3 de agosto un paro indefinido en contra de la Empresa Municipal de Mercados ( EMMSA ) por el incremento de las tarifas a los vehículos abastecedores. Al respecto, la gerenta general de EMMSA , Rosa Ebentreich, brindó esta tarde una conferencia de prensa y señaló que el paro de comerciantes es una cortina de humo para especular con los precios en las amas de casa. "No se dejen sorprender, es un grupo muy reducido de personas que se quieren aprovechar de este espacio para generar especulación en los precios", mencionó Ebentreich.

La representante de EMMSA manifestó también que un grupo de personas estaría intimidando a los comerciantes que decidieron no unirse al paro. En ese sentido, informó que han pedido el apoyo de la Policía y la Fiscalía para garantizar el orden público y así los trabajadores y comerciantes que quieran laborar puedan hacerlo "sin tener temor a sus vidas". "Acá no cedemos a ninguna clase de intimidación, vamos a seguir con nuestras actividades, el mercado está abierto y estamos con el apoyo de las fuerzas policiales que garantizan el orden y las condiciones de seguridad para que los vehículos abastecedores puedan ingresar", refirió.

Asimismo, indicó que desde EMMSA están abiertos al diálogo siempre y cuando sea para encontrar salidas a los reclamos de los comerciantes . "Nosotros vamos a apuntar siempre al beneficio del grupo, de la masa, no hacia intereses individuales de grupos, hemos identificado al orden de 5 o 6 grupos que están generando toda esta turba", sostuvo.

03 Aug 2023 - 01:02

Por su parte, Pedro Orellana, presidente de la Asociación de Empresarios y Comerciantes del Gran Mercado Mayorista de Lima, pidió que se suspenda el cobro de los S/ 7 de tarifa hasta que EMMSA explique para qué serán usados. "Lo que pedimos es simplemente que se paralice ese cobro hasta que nos demuestren para qué son esos S/7, porque tantos años que trabajamos no vemos una mejora en el mercado. Nos cobran de entrada S/7, nos cobran alquiler de puestos, nos cobran por diferentes servicios y no hay mantenimiento, no hay nada", reclamó el dirigente.