Comerciantes del Gran Mercado Mayorista de Lima acatan paro indefinido: “Todos los puestos, al 100 %, están cerrados"

Lima Comerciantes del Gran Mercado Mayorista de Lima acatan paro indefinido

Este es el panorama en el Gran Mercado Mayorista de Lima. | Fuente: RPP

Los comerciantes del Gran Mercado Mayorista de Lima, uno de los principales centros de abastos de la capital, iniciaron este jueves, 3 de agosto, un paro indefinido en contra de la Empresa Municipal de Mercados (EMMSA), por el alza de tarifas a los vehículos abastecedores.

Un equipo de RPP Noticias llegó esta mañana al mercado y conversó con Pedro Orellana, representante de los comerciantes, quien aseguró que la paralización es total, con más de 1 300 puestos cerrados.

El vocero adelantó que no tienen previsto realizar movilizaciones, a fin de evitar que “infiltrados” realicen desmanes y desnaturalicen el objetivo de su medida de fuerza.

“La movilización no la hemos hecho, porque no queremos causar disturbios. (...) No queremos infiltrados. Queremos demostrar a la sociedad que somos unas personas pacíficas, que lo que queremos es el diálogo, que hasta ahora no lo tenemos con la empresa (EMMSA)”, sostuvo.



Descartan división

Orellana dijo que se ha coordinado con los proveedores, a fin de que no lleguen productos al centro de abastos. “Se ha coordinado desde los campos de cultivo, para que no se coseche; la medida es paralizar hasta que seamos escuchados por las autoridades de EMMSA”, indicó.

El representante descartó, además, que exista división entre los comerciantes; tras lo cual reiteró que la paralización en el Gran Mercado Mayorista de Lima es total. “Todos los puestos, al 100 %, están cerrados. Son más de 1 300 puestos que abastecen 20 giros de productos de primera necesidad. (...) La empresa ha querido dividirnos”, manifestó.

Los comerciantes del Gran Mercado Mayorista de Lima, ubicado en Santa Anita, acatan esta medida de fuerza en contra de EMMSA por el alza de tarifas a los vehículos abastecedores.

Según los comerciantes, la empresa municipal estableció que, desde quincena de julio, los vehículos abastecedores que carguen una tonelada o más deben pagar 7 soles por tonelada, al salir. Anteriormente, el pago de esta tarifa solo se aplicaba a las unidades que ingresaban al centro de abastos.