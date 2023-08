"No hemos sido escuchados": comerciantes del Gran Mercado Mayorista anuncian paro indefinido desde mañana

Lima Comerciantes del Gran Mercado Mayorista anuncia paro indefinido desde mañana

Más de 1 300 comerciantes del Gran Mercado Mayorista de Lima, ubicado en Santa Anita, suspenderán sus operaciones y acatarán desde mañana, jueves 3 de agosto, un paro indefinido en contra de la Empresa Municipal de Mercados (EMMSA) por el alza de tarifas a los vehículos abastecedores.

Y es que la empresa municipal estableció que desde quincenas de julio los vehículos abastecedores que carguen una tonelada o más pagarán S/ 7 por tonelada al salir. Anteriormente, el pago de esta tarifa solo se aplicaba a las unidades que ingresaban al centro de abastos.

El comerciante de papa, Lorenzo Huarcaya, detalló a RPP Noticias que desde la imposición de esta tarifa las ventas del mercado mayorista se han reducido considerablemente.

“No hemos tenido muchas ventas por la creación del pago de la empresa EMMSA. Los comerciantes que venían, ya no vienen”, lamentó.

Exigen respuestas a la Municipalidad y EMMSA

Huarcaya precisó que la falta de respuestas por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima y de EMMSA ha forzado a los comerciantes a paralizar sus operaciones de manera indefinida, una situación que – advirtió – repercutirá en los mercados de la capital.

“A raíz de que no nos prestan atención a nuestros reclamos, hemos radicalizado [la protesta]. Desde las 00:00 horas de mañana [jueves], todos los comerciantes no vamos a atender, porque no hemos sido escuchados…”, alegó el dirigente.

Las ollas comunes beneficiarias del programa social Hambre Cero también resultarán afectadas por esta medida de fuerza, puesto que gran parte de los productos son donados por los comerciantes.

“Mil disculpas por la decisión que estamos tomando. Mañana no vamos a laborar. No somos escuchados”, dijo Andrés Palomino, emprendedor dedicado a la venta de ajos que lamentó la afectación al referido programa social.

Cabe precisar que los comerciantes del Gran Mercado Mayorista de Lima comunicaron previamente a sus proveedores (agricultores) que acatarán la huelga, por lo que mañana no llegará mercadería al centro de abasto.