Patria C lanza el test ciudadano “Empatriados” para que los jóvenes voten informados este 2026

La iniciativa digital “Empatriados” apunta a que más de 2.5 millones de jóvenes que votarán por primera vez en 2026 comprendan el sistema político y electoral, promoviendo una participación consciente y responsable.

La Academia Ciudadana Patria C presenta el Test Ciudadano Empatriados, una herramienta digital que, a través de preguntas prácticas, busca fortalecer el voto informado de los jóvenes rumbo a las elecciones de 2026. El test explica de manera sencilla las funciones del Presidente, Diputados y Senadores, así como el funcionamiento de los tres poderes del Estado, promoviendo una participación electoral más consciente.

En las elecciones generales de 2026, más de 2.5 millones de jóvenes peruanos mayores de 18 años votarán por primera vez. Desde Patria C, se reafirma el compromiso con esta generación, promoviendo que lleguen a las urnas con información clara, conciencia ciudadana y confianza en el impacto de su voto. Esta iniciativa se estructura en tres momentos, diseñados para informar, reflexionar y orientar una decisión electoral responsable.

Momento 1: voces regionales

Durante su primera etapa, Empatriados recogió y visibilizó miradas regionales sobre la realidad política y social del país. A través de contenidos digitales y espacios de difusión, la iniciativa puso en valor las experiencias, preocupaciones y expectativas de jóvenes de distintas regiones, resaltando la diversidad territorial del Perú como un elemento clave para comprender el contexto electoral.

Momento 2: test ciudadano y charlas

En una segunda fase, el proyecto implementó el Test Empatriados, una herramienta interactiva que permite a los jóvenes medir su conocimiento sobre política peruana, sistema electoral y ciudadanía. Al finalizar el test, los participantes pueden descargar un documento con información clara y accesible, pensado para fortalecer su comprensión del proceso electoral.

Este momento se complementará con charlas y espacios formativos, orientados a resolver dudas y promover una participación más informada.

Momento 3: vitrina de proyectos de voto informado

En su etapa actual, Empatriados impulsa una vitrina digital de proyectos e iniciativas vinculadas al voto informado. Este espacio permite a los jóvenes acceder a recursos, contenidos y propuestas que promueven una decisión electoral reflexiva, conectando la información con el impacto del voto en sus comunidades.

Motivar la participación con información

Esta iniciativa no busca únicamente que los jóvenes acudan a votar, sino que lo hagan con conocimiento, confianza y sentido de responsabilidad ciudadana. La iniciativa apunta a que los votantes primerizos comprendan la importancia de su decisión y su capacidad de incidir en el futuro del país.

Con este enfoque, Patria C apuesta por fortalecer la participación democrática y fomentar un vínculo más consciente entre los jóvenes y la política, en un momento clave para el Perú.

Cómo participar

Todos los jóvenes peruanos podrán acceder al test y al material educativo de Empatriados. Más información sobre la iniciativa y los recursos para prepararse para las elecciones estará disponible en la página web: www.testempatriados.com

