Lluvia de verano caerá en Lima y en gran parte de la costa peruana: ¿a qué se debe este fenómeno y cuándo ocurrirá?

Lima y gran parte de la costa están sufriendo los embates del verano. Solo esta semana la capital reportó su día más caluroso de la temporada, con seis horas consecutivas de temperaturas por encima de los 30 grados centígrados.

No obstante, para los próximos días, se esperan precipitaciones, así como la “normalización de temperaturas” a lo largo del litoral peruano, reportó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

En un comunicado, el organismo adelantó que, según sus pronósticos, las lluvias de verano iniciarán entre el 29 y 30 de enero en los departamentos de la costa sur, como Arequipa, Moquegua y Tacna.

En tanto, para la costa centro y norte, que incluye a Áncash, Lima, Ica, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes; se prevén precipitaciones entre el 30 de enero y el 1 de febrero.

“Las lluvias se presentarían de manera intermitente y dispersa, principalmente durante el atardecer, noches y madrugadas”, apuntó el Senamhi.



¿Cuál es la causa de las lluvias de verano?

Las lluvias de verano tienen su origen en el aumento progresivo de la humedad “y la dirección de los vientos en niveles medios y altos de la atmósfera”, lo que favorecerá “el desplazamiento de nubosidad desde la sierra hacia el litoral”, explicó el Senamhi.

Cabe mencionar que el incremento de la nubosidad “contribuirá a la normalización de las temperaturas máximas y mínimas” en Lima y gran parte de la costa.

No obstante, el Senamhi aclaró que aún se espera que el brillo solar se mantenga “de forma intermitente y que persista la sensación de bochorno”.



