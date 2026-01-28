Elecciones 2026: exministros de Dina Boluarte y congresistas en el equipo de voceros de campaña de César Acuña

Alianza Para el Progreso presentó a los 15 candidatos responsables de llevar las propuestas del plan de gobierno a todo el país, un equipo liderado por el exministro de Economía, José Salardi.

El partido político Alianza para el Progreso (APP) presentó oficialmente al equipo de voceros de su campaña. Se trata de 15 candidatos que tendrán la responsabilidad de transmitir las propuestas del plan de gobierno de la agrupación a nivel nacional, para conquistar el voto ciudadano de cara a las Elecciones Generales del 12 de abril.

El equipo de voceros está liderado por José Salardi, quien es el jefe del plan de gobierno de APP y se desempeñó como ministro de economía durante el gobierno de la expresidenta Dina Boluarte.

También integran el equipo otros tres exministros de la gestión de Boluarte Zegarra: César Vásquez (Salud), quien va como candidato a senador nacional; Juan José Santiváñez (Interior y Justicia), candidato al senado nacional, y César Sandoval (Transportes), quien postula como senador por La Libertad.

Y desde la propia militancia de APP, la vocería también recaerá sobre Jéssica Tumi, candidata a la primera vicepresidencia; Luis Valdez, secretario general del partido quien busca volver al Parlamento postulando como candidato a senador; Marisol Espinoza quien es dirigente del partido y fue primera vicepresidenta en el gobierno del expresidente Ollanta Humala. A su vez, Yessenia Lozano, candidata a diputada; el congresista Eduardo Salhuana, candidato a senador; y la congresista y candidata al senado, Lady Camones.

Completan el equipo el abogado Elio Riera, la exministra de Salud del gobierno de Martín Vizcarra, María Hinostroza; el exfiscal anticorrupción, Martín Salas; el abogado Luis Vivanco y Jorge Gonzáles, candidato al Parlamento Andino.

“Nuestra apuesta va por los grandes sectores y grandes motores que tiene la economía, por ejemplo, la minería, que tiene más de 60 mil millones de dólares en proyectos que están esperando por salir adelante que podrían generar un crecimiento adicional de dos puntos porcentuales por año en la economía del país”, señaló José Salardi.

¿APP se sumará a las mociones contra José Jerí?

Esta actividad partidaria estuvo liderada por César Acuña, candidato presidencial de APP, quien al ser consultado por qué su bancada parlamentaria hasta el momento no ha firmado las distintas mociones de censura presentadas en el Congreso contra el presidente de la República José Jerí por sus reuniones no registradas con empresarios chinos, el candidato recordó que su agrupación fue la primera en pronunciarse al respecto.

"Los congresistas de acuerdo a la Constitución tienen libertad de decidir, no hay mandato imperativo. En la posición de APP con su comunicado, dije que renuncie. [El presidente] no me ha hecho caso. Se quedó solamente el comunicado, fue mi posición [...] La decisión de vacancia no depende de una sola bancada, sino del acuerdo de los 130 congresistas", expresó el candidato.