Elecciones 2026: A inicios de febrero se conocerán los locales de votación para peruanos en el extranjero, anunció la Cancillería

Los peruanos que residen en el extranjero y están habilitados para votar en las Elecciones Generales 2026 podrán conocer la lista y ubicaciones de sus locales de votación desde inicios de febrero, así lo informó Pedro Bravo, director general de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de El Poder en tus Manos de RPP.

"[La Cancillería va a conocer las ubicaciones] este viernes 30 de enero porque es el plazo máximo que nos hemos puesto con la ONPE. Ya tenemos la mayoría, pero hay un porcentaje marginal de consulados que aún tienen que reconfirmar los locales de votación. En el caso del público en general, podrán conocerlo la próxima semana, no me atrevo a decir si lunes o martes, pero en el transcurso de la próxima semana toda esta información estará cargada en la página web 'Tu voto cruza fronteras'", anunció Bravo.

El funcionario también explicó que 121 oficinas consulares estarán a cargo de 218 locales de votación y que se les ha solicitado información detallada que pueda ser útil para los electores.

"Una oficina consular puede estar a cargo de uno, dos o tres locales de votación. La cifra actual es de 218 locales y en comparación con el 2021, hemos crecido en 24 locales de votación. Lo estamos haciendo para dar mayor posibilidad de que los votantes puedan ejercer su derecho al sufragio (...) También estamos pidiendo detalles a los consulados, por ejemplo la cantidad de gente que se desplaza en transporte público, qué paradero deberán usar, si habrán estacionamientos o que facilidades brindarán para los electores y toda esa información se colocará en la página web", detalló Bravo.

Para estas elecciones están habilitados 1,210,813 peruanos que residen en el extranjero, que son mayores de edad y que tienen su DNI con su domicilio registrado en el exterior, según el Padrón Electoral del Reniec.

Conteo de votos y miembros de mesa en el extranjero

Pedro Bravo, vocero de la Cancillería, también explicó el proceso de conteo de votos y de emisión de actas electorales en las mesas de votación en el extranjero. "Se estima que esta será una elección compleja, antes el escrutinio duraba 3 horas y probablemente ahora dure el doble; es decir, seis horas. Alrededor de las 11 de la noche o a la media noche estará cerrándose el escrutinio, firmándose las actas y teniendo el resultado de la elección en esa mesa. Esa es la primera fase", detalló.

Para la segunda fase se ha dispuesto que 70 consulados escanearán y digitalizarán las actas electorales para enviarlas de forma segura a la ONPE, señaló. "Esto es muy importante por el tema del conteo rápido y de una verificación inicial por parte de la entidad electoral. Obviamente los resultados van a certificarse al 100% cuando llegue el acta y esa es la tercera fase: el traslado del acta y también de las cédulas de sufragio utilizadas que tienen que regresar al Perú, con una cadena de custodia y con funcionarios consulares”, sostuvo.

Es preciso señalar que este 29 de enero se realizará el sorteo de miembros de mesa por parte de la ONPE, donde se seleccionará a más 834 mil ciudadanos que tendrán a su cargo la instalación de mesas, el conteo de votos y la entrega de actas el día de la elección.

Según información del Ministerio de Relaciones Exteriores las oficinas consulares con más electores se ubican en Buenos Aires (Argentina), Santiago de Chile (Chile), Madrid (España); Barcelona (España); Milán (Italia), entre otros.

Oficinas consulares (ciudad) Electores Buenos Aires 115 097 Santiago de Chile 113 887 Madrid 105 493 Barcelona 79 606 Milán 64 623 Paterson 63 799 Miami 55 530 Nueva York 47 896 Los Ángeles 40 180