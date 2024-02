Paul Neira sobre resolución de Sunedu: “Es un retroceso normativo que afecta el derecho a la educación”

Actualidad Paul Neira manifestó que la decisión de Sunedu “no es técnica y no tiene sustento”.

Paul Neira, especialista en políticas educativas, se pronunció sobre la resolución de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) que prohíbe a las universidades “ofertar, crear o admitir estudiantes en programas de pregrado con un componente de 100 % de virtualidad” a partir del periodo académico del presente año.

“Lo que sucede es que la Sunedu autorizó los programas para adultos de 24 años para arriba, puedan beneficiarse con procesos de formación profesional de pregrado con 100 % de virtualidad. Lo que ahora ha hecho es ordenar que ya no se oferten, ya no se matriculen y ya no se admitan a estudiantes de ese grupo etario”, explicó en el programa Conexión de RPP.

En ese sentido, indicó que puede darse el caso de que alguna universidad -al tener autonomía- haya iniciado su proceso de admisión, por ejemplo, a inicios de febrero y esté dando clases bajo esta modalidad en estos momentos.

“Qué pasará con esos estudiantes que se van a ver golpeados porque la norma del Consejo Directivo de la Sunedu está generando una afectación a un grupo que en el funcionamiento regular -porque eso era hasta el día de ayer- han operado de buena fe tanto las universidades como los estudiantes que se matricularon en estos programas con la confianza de que existe una regulación normativa que se puede mantener a lo largo del tiempo”, agregó.

Asimismo, sostuvo que muchos adultos que desean iniciar o continuar con una carrera universitaria ahora “ya no van a tener la posibilidad de acceder a un servicio educativo normado y establecido que era legal hasta el día de hoy”.

"No es técnica y no tiene sustento"

Por otro lado, Paul Neira manifestó que la decisión de Sunedu “no es técnica y no tiene sustento” porque es imposible que un organismo autónomo del Estado “tome una decisión que es lesiva para los intereses de tantos miles de peruanos que se ven beneficiados por este tipo de modalidad de servicio educativo”.

Por último, afirmó que se trata de un “retroceso normativo que afecta el derecho a la educación de un grupo de peruanos” que nos pone “en una situación de desventaja frente a otros países de la región que tienen marcos normativos que permiten formación de esta naturaleza”.