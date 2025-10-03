Últimas Noticias
Poder Judicial dicta 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J'

Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

El Poder Judicial dictó 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J', señalado como autor intelectual de feminicidio en Argentina.

Actualidad
00:00 · 02:22

El Poder Judicial dicta 9 meses de prisión preventiva, con fines de extradición, contra Tony Jansen Valverde, alias ‘Pequeño J’, señalado como autor intelectual de triple feminicidio en Argentina.

En desarrollo...

Tags
Pequeño J Tony Alvarado

