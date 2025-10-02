“‘Pequeño J’ es un vendedor de poca monta, no es un gran narcotraficante”, dice especialista argentino en crimen organizado

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alejandro Cassaglia, especialista argentino en terrorismo y crimen organizado. | Fuente: Video: RPP / Foto: Twitter - @PatoBullrich

El último martes, 30 de setiembre, Tony Jansen Valverde Victoriano, alias ‘Pequeño J’, fue capturado en Pucusana escondido en un camión tras un operativo conjunto de las fuerzas de seguridad de Perú y Argentina.

Valverde Victoriano es sindicado como el autor intelectual del triple feminicidio de Morena Verri (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15), jóvenes que fuero halladas muertas en la cámara séptica de una vivienda del barrio de Villa Vatteone. El crimen ha conmocionado Argentina.

En diálogo con RPP, Alejandro Cassaglia, especialista argentino en terrorismo y crimen organizado, señaló que ‘Pequeño J’ se dedicaba a la “venta de droga” bajo la modalidad del “menudeo”.

“‘Pequeño J’ es un vendedor de poca monta, no es un gran narcotraficante. Es dentro de lo que es la estructura de una organización criminal, en este caso el narcotráfico, ocupa el último escalón. Es un simple vendedor que actúa con pequeñas cantidades en barrios donde se trabaja con el narcomenudeo”, explicó en Ampliación de Noticias.

Asimismo, Cassaglia explicó que Valverde Victoriano no se encontraba en la mira de la Policía argentina debido a que no ocupaba un cargo importante dentro de una organización criminal.

“El otro día preguntaban cómo este ‘Pequeño J’ no estaba en el radar de las estructuras de las policías, de la Policía Federal, de la Gendarmería y la gente que se dedica a trabajar en narcotráfico a nivel nacional. Y, evidentemente, no estaba en el radar porque es un tipo de poca monta. Entonces, evidentemente, cuando uno investiga, investiga las grandes organizaciones y trata de ubicar de mandos medios para arriba. Este chico no es un mando medio, digamos es un quinto o sexto nivel”, acotó.

El triple crimen

Morena Verri, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez desaparecieron la noche del viernes, 19 de septiembre, en La Matanza y lo último que se conocía de ellas es que subieron voluntariamente a una camioneta blanca. Cinco días después, las jóvenes aparecieron muertas y mutiladas en la cámara séptica de una vivienda del barrio de Villa Vatteone.

El ministro de Seguridad de Buenos Aires, Javier Alonso, reveló que el triple feminicidio fue transmitido en vivo en un canal cerrado de Instagram como un mensaje de advertencia para los miembros de una organización transnacional de narcotráfico.

En diálogo con RPP, el señor Antonio del Castillo, abuelo de Brenda y Morena, pidió que todo el peso de la ley caiga sobre los responsables del triple asesinato. En ese sentido, solicitó que los autores del crimen sean condenados a cadena perpetua.

"Acá es cadena perpetua, pero que se cumpla. La perpetua tiene que ser cumplida, desde el día que entran hasta su último día de vida, preso. Eso es lo que queremos, que nos salga ninguno, porque siempre hay que acusar al partícipe y al ejecutor, porque yo puedo haber estado en el lugar, ayudé, cavé, todo lo que quiera, pero son todos asesinos", señaló.