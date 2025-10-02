Perú expulsó a Matías Ozorio, mano derecha de 'Pequeño J', por triple crimen en Argentina

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En medio de un fuerte operativo de seguridad, las autoridades peruanas concretaron la expulsión del ciudadano argentino Matías Agustín Ozorio, quien fue entregado a la Policía de su país para enfrentar cargos por su presunta participación en el asesinato de tres mujeres en la ciudad de Buenos Aires.

El individuo de 28 años es acusado también de ser la mano derecha de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias ‘Pequeño J’, involucrado en el caso antes mencionado.

La diligencia contó con un amplio despliegue de fuerzas de seguridad, incluyendo personal de la Policía Nacional del Perú (PNP), la Interpol, la Policía de Extranjería y la Subunidad de Acciones Tácticas (SUAT).

Matías Ozorio fue trasladado vistiendo un mameluco de color rojo y un chaleco con la inscripción "Extranjería". Durante todo el proceso, permaneció inmovilizado con esposas que sujetaban sus manos y pies.

La entrega oficial se realizó a las autoridades argentinas presentes, entre las que se encontraban el comisario mayor de la Policía de Buenos Aires, Flavio Andrés Marino, y personal de la Superintendencia de Investigaciones de Expulsión Judicial argentina.

Nota en desarrollo…