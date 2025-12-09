Periodista asesinado en Pacasmayo era “crítico a la inacción de las autoridades frente a la delincuencia en Chepén”, dice presidenta de la ANP

Zuliana Lainez señaló que el crimen de Fernando Núñez se trataría de “un asesinato por encargo”. | Fuente: RPP

El último sábado, 6 de diciembre, delincuentes asesinaron a balazos a Fernando Núñez, director del portal de noticias Kamila TV, cuando se transportaba a bordo de una moto lineal con su hermano a la altura de la Curva de La Barranca, en el distrito de Guadalupe, en la provincia de Pacasmayo, en la región La Libertad.

Al respecto, la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), Zuliana Lainez, señaló que el crimen de Núñez se trataría de “un asesinato por encargo”, pues, según menciona, los delincuentes no se llevaron sus pertenencias tras disparar en contra del hombre de prensa.

“Creo que una de las cosas que tenemos que exigir, y lo están haciendo todas las instituciones del sector, es que se descarta el móvil del robo. No le han quitado nada, ni el vehículo en el que se desplazaba, ni los equipos que traía consigo. Aquí está claro que esto es un asesinato por encargo y cuando hay sicarios de por medio, la Fiscalía tiene y la Policía tienen el deber de aclarar quién mandó a asesinar”, indicó.

Asimismo, Lainez manifestó que colegas de Núñez indicaron que este era crítico de las autoridades por la inseguridad en Chepén. Además, señaló que los periodistas de la zona se encuentran atemorizados tras el asesinato del director de Kamila TV.

“Nosotros hemos estado conversando con colegas de la zona desde lo sucedido hasta hoy y no te puedes imaginar el miedo que está instalado en los colegas. Él había estado siendo crítico a la inacción de las autoridades frente a la delincuencia que se vio en Chepén. Nos decían que en las últimas semanas se han registrado más de tres asesinatos en la provincia, y que él había sido muy crítico a eso, a que las autoridades no hacían nada, que no había resultados concretos. […] Además de la vulneración del derecho a la vida, se instala un miedo en los colegas que es legítimo, que a lo que puede llevar es a que se silencien investigaciones y la forma como está informando localmente”, aseveró.

“Los colegas con los que hemos conversado coinciden en que sus últimas críticas, las de sus últimas apariciones periodísticas, han estado en torno a la inseguridad en esa zona del país, en la inacción de autoridades. Se refería tanto a la autoridad provincial en algún momento como a los propios efectivos policiales de la zona”, acotó.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

El caso

Nuñez Guevara -quien también era secretario del Interior, Actas y Archivo de la Asociación Provincial de Periodistas (ANP) en Chepén- fue atacado a balazos la tarde del sábado, cuando se desplazaba a bordo de una motocicleta junto a su hermano. El atentado ocurrió en el sector conocido como la Curva de La Barranca.

Los disparos acabaron con su vida en el acto, mientras que su hermano quedó gravemente herido. Mientras tanto, los presuntos sicarios abandonaron raudamente la zona.

Según los primeros testimonios, el crimen ocurrió cuando el hombre de prensa retornaba de realizar una de sus coberturas. Además, se conocía que este venía cuestionando a diferentes autoridades de la provincia de Pacasmayo, sobre todo en lo que respecta a sus gestiones, las cuales vienen siendo criticadas por la población local.