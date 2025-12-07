La Libertad: periodista fue asesinado a balazos cuando viajaba con su hermano en una motocicleta

Las primeras diligencias indican que las víctimas habrían sido perseguidas por sus atacantes y, en plena carretera, recibieron al menos tres disparos.

Unos delincuentes asesinaron a balazos a Fernando Núñez Guevara, director del portal de noticias Kamila TV, y dejaron gravemente herido a su hermano, cuando ambos se desplazaban en una moto lineal a la altura de la curva de La Barranca, en el distrito de Guadalupe, provincia de Pacasmayo (La Libertad), según informó la Policía Nacional.

Las primeras diligencias indican que las víctimas habrían sido perseguidas por sus atacantes y, en plena carretera, recibieron al menos tres disparos, de acuerdo con testigos del hecho. Tanto la Policía como el Ministerio Público realizan las pericias correspondientes para esclarecer el crimen.

La Municipalidad Provincial de Pacasmayo emitió un comunicado expresando sus condolencias a los familiares del periodista.

Por su parte, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) requirió una investigación exhaustiva que permita identificar y sancionar a los responsables del crimen.

"La ANP exige a las autoridades policiales y fiscales una investigación diligente que permita determinar el móvil de este crimen que enluta al periodismo nacional, así como a los autores materiales e intelectuales del mismo", demandó en un pronunciamiento publicado en su cuenta en la red social Facebook.