Perú: Al menos la mitad de patrulleros están inoperativos en algunas regiones del país

En la Libertad, el 50% de la flota de la policía está inoperativa. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Eduardo Pérez

El aumento de la delincuencia en algunas zonas del país ha generado la declaratoria de emergencia en regiones como La Libertad y Ucayali para reducir los índices de inseguridad ciudadana.

Pero además, hay debilidades en los vehículos y recursos de la policía para luchar contra los robos y asaltos, según reporte en algunas regiones del país. En esta nota, hacemos un recuento.

La Libertad

En la Libertad, el 50% de la flota de la policía está inoperativa y de esa cifra restante, el 90% se encuentra con deficiencias mecánicas, lo que no permite ejecutar acciones de prevención de forma eficiente, reveló el jefe de la Tercera Macro Región Policial La Libertad, Jorge Angulo Tejada.

“La mitad de la flota vehicular prácticamente esta en desuso y el 90%, con muchas deficiencias mecánicas. Así no podemos hacer un trabajo de prevención en forma eficaz. Algunos alcaldes se comprometen con la seguridad y eso nos permite, por ahora, hacer patrullajes integrados”, comentó.

Por ejemplo, Ascope, una de las cinco provincias declaradas en estado de emergencia en La Libertad, registra cuatro homicidios en lo que va del año, según información policial. El alcalde de dicha provincia, Jhon Vargas, dijo que durante los 45 días de estado de emergencia no hubo patrullaje, ni personal del Ejército en su jurisdicción.

“¡Qué decepción este gobierno central! ¿De qué sirvió el espectáculo que hubo acá en la plaza de Armas: un helicóptero, los oficiales del ejército de la policía... Si nunca patrullaron los 45 días de emergencia? Nunca llegaron a mi provincia, solo ofrecieron y no llegaron”, enfatizó.

Según la policía, los indicadores de incidencia delictiva en La Libertad bajaron durante el estado de emergencia. En marzo, se registraron 27 homicidios mientras que, en abril, 15. El robo de vehículos pasó de 109, en marzo, a 84 en abril, mientras que las extorsiones se redujeron de 146 a 88 casos en La Libertad y los robos bajaron de 406 a 230.



En la región La Libertad se reportaron en marzo 27 homicidios mientras que, en abril, 15. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Eduardo Pérez

Ica



En Ica, el jefe de la División Policial de Ica, coronel Daniel Castromonte Osorio, reconoció que la policía presenta una escasez de patrulleros para labores de prevención y atención de emergencias.

Remarcó que frente a estas deficiencias se busca el apoyo de las unidades de serenazgo de las municipalidades.

“Hay escasez de patrulleros, pero estamos con apoyo de las municipalidades y de patrullaje integrado. Estamos supliendo eso. Y se está dando los patrullajes en toda la provincia de Ica”, indicó.

Castromonte manifestó que han enviado documentos a través de los cuales solicitaron el mantenimiento de las unidades policiales a la unidad ejecutora de la policía en Ayacucho, y esperan una pronta respuesta.

Para combatir la delincuencia, el coronel indicó que se viene trabajando a través de la unidad de la policía comunitaria y las juntas vecinales, quienes son capacitados para brindar el soporte a la policía en zonas alejadas de la ciudad.

“A la fecha, la región Ica cuenta con 1500 juntas vecinales y la meta es que a fines del mes de mayo se cuente con tres mil para reforzar la estrategia 'Vecindario Seguro'", finalizó.



Frente a la falta de patrulleros se busca el apoyo de las unidades de serenazgo de las municipalidades. | Fuente: RPP

Áncash



En Áncash, casi el 85 % de los patrulleros de la Policía Nacional no están operativos, informó la jefa de la Oficina de la Defensoría del Pueblo, Soledad Rodríguez Loli.

La funcionaria dijo a RPP Noticias que la falta de logística dificulta la labor de los efectivos policiales en las 20 provincias de la región, sobre todo en la zona sierra, donde la infraestructura de las comisarías también se encuentra en mal estado.

“El tema de patrulleros es bastante crítico en la zona sierra de Áncash. Me atrevería a decir que casi un 85% no están operativos. Y es una logística básica para que nuestra Policía Nacional pueda hacer su labor”, expresó.

Ante esta situación, Rodríguez exhortó al Ministerio del Interior a priorizar el mantenimiento de los vehículos y comisarías y la creación de la Unidad Ejecutora de la Policía de Áncash, para una mejor distribución del presupuesto que permita invertir en la logística que necesita esta institución.

La jefa del organismo defensorial comentó que hace cinco meses están esperando que el Gobierno Regional de Áncash cumpla con la promesa de comprar 90 camionetas e implementar dos centrales de emergencia 105, uno para Huaraz y otro para Chimbote, a fin de ayudar en la lucha contra la delincuencia.

Lambayeque

En Lambayeque, más del 60% de patrulleros y motos de la Policía Nacional en Chiclayo necesitan ser renovadas debido a que se encuentran en los depósitos de las comisarías, informó el presidente de la Juntas Vecinales, Jorge Contreras Guerrero.

En declaraciones a RPP Noticias agregó que incluso han mandado a reparar 6 cuatrimotos para que puedan sumar al patrullaje en diversos sectores de la ciudad.

“Estamos bordeando más del 60% de estas unidades que realmente ya cumplieron su ciclo de vida y que necesitan ser cambiadas ante cualquier situación de delito como asalto, arrebatos que se presentan de manera esporádica en distintos lugares”, indicó.

Contreras Guerrero llamó la atención de las autoridades regionales y municipales a fin de que puedan trabajar de manera coordinada para combatir a la delincuencia común, sobre todo en los distritos de Chiclayo y José Leonardo Ortiz donde se presentan robos, arrebatos, entre otros delitos.



En Lambayeque los patrulleros que necesitan ser renovados se encuentran en los depósitos de las comisarías. | Fuente: RPP

Loreto

En Loreto, el presidente del Frente Patriótico Gener Culqui, manifestó que las unidades como camionetas, patrulleros y motocicletas permanecen inoperativas en las comisarías de Iquitos y Moronacocha.

“Vehículos malogrados simplemente se ponen a un costado y dicen que ya no hay posibilidad de arreglarlos. La policía se ha acostumbrado a sobrevivir de las dádivas de los gobiernos locales y regionales. Parecería que no tienen presupuesto, pero en realidad sí cuentan con él", acotó.

Alguno ciudadanos se sienten desprotegidos cuando transitan por las calles principales. Por ejemplo, la señora Jany Fachin Tapayuri contó que fue víctima de una banda de asaltantes que se habrían equivocado de blanco. Dijo que los delincuentes ingresaron a su propiedad, la amenazaron con una pistola y la ataron para poder llevarse tan solo 50 soles que tenía guardado entre sus pertenencias.

“Se confundieron de casa. Me apuntaron con un arma. Me dijeron lisuras. Lo único que yo pedía era que no me hagan nada a mí y a mi niño. Me amarraron y se llevaron lo que tenía”, contó.

El dirigente Culqui precisó que solo en abril hubo más de 40 asaltos en toda la ciudad, motivo por el cual, consideró necesaria una pronta reunión con los gremios sindicales para realizar una acción de protesta en contra de las instituciones encargadas de velar por la seguridad de los ciudadanos.

Arequipa



En Arequipa se registra un deficiente número de agentes policiales. La pandemia provocó que al menos 200 agentes aún no retornen de manera presencial a las comisarías. Por ello, las municipalidades asumieron el rol de seguridad, aunque este es deficiente, indicó el jefe de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Arequipa, coronel (r) Diego Chirinos.

El funcionario remarcó que de las tres comisarías que están en su jurisdicción. solo opera la comisaría de Santa Marta las 24 horas, mientras que en las comisarías de Yanahuara y Palacio Viejo tienen dificultades para el patrullaje integrado.

Precisó que, a causa de la pandemia del nuevo coronavirus, algunos agentes aún son considerados como personas vulnerables y no retomar al trabajo presencial, mientras que el resto de los agentes, participan de operativos y de la investigación policial.

“Bueno, nosotros dependemos muchos de la capacidad operativa de la policía y hay momentos en los que no tienen los efectivos porque no están operativos y no se puede brindar el apoyo a la ciudadanía”, alertó.

Para cubrir la demanda de policías en la ciudad, la municipalidad de Arequipa aplicará un plan para comprar los días de franco de los agentes y garantizar que se realiza un patrullaje integrado las 24 horas en las tres comisarías de su jurisdicción, que permita realizar una intervención rápida frente a un acto delictivo.

De acuerdo con la información de la Policía Nacional son cerca de 200 agentes que aún no retornan de manera presencial en las diferentes comisarías en la región Arequipa por casos de comorbilidad.

