Perú recuperó 347 bienes culturales repatriados desde Estados Unidos

El Ministerio de Cultura recibió este martes, durante una ceremonia realizada en el Palacio de Torre Tagle, un total de 347 bienes culturales repatriados de Estados Unidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Los bienes prehispánicos recuperados incluyen piezas de cerámica, textiles, piruros, conopas, restos óseos, líticos, objetos de orfebrería y de madera, pertenecientes a las culturas Nazca, Moche, Wari, Tiahuanaco, Chancay, Chimú, Vicús, Chachapoyas, Lambayeque e Inca.

Asimismo, se recuperaron piezas con estilos de la costa norte y del período Horizonte Medio, además de un bien cultural etnográfico: una vasija de cerámica de la etnia Shipibo-Konibo.

“Cada pieza recuperada es una derrota al tráfico ilícito y una afirmación de que el Perú no renuncia a su legado cultural, esté donde esté. Hoy no solo recuperamos bienes, recuperamos memoria, dignidad y soberanía”, sostuvo el ministro de Cultura, Alfredo Luna Briceño.

El titular del sector Cultura destacó además que la devolución voluntaria de estos bienes por parte de ciudadanos e instituciones de Estados Unidos evidencia el fortalecimiento de una conciencia ética internacional en favor de la protección del patrimonio cultural.

Añadió que este acto cobra especial relevancia al producirse en la antesala de la conmemoración de los 200 años de relaciones diplomáticas entre el Perú y Estados Unidos, que se celebrará el próximo 2 de mayo de 2026.

“Esto demuestra la amistad con una nación que se ha comportado siempre como un aliado de nuestro país”, subrayó.



Cabe resaltar que, gracias al trabajo articulado entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Relaciones Exteriores, desde 2023 se ha logrado la repatriación de 6310 bienes culturales, de los cuales 1054 retornaron al país solo en 2025.