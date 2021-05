PerúCheck: Es falso el comunicado atribuido a ONPE que dice que no votar "podría costarte tus libertades"

Es falso el comunicado atribuido a ONPE | Fuente: PerúCheck

Desde el 10 de mayo, se ha difundido en Facebook un supuesto “comunicado urgente” de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que recomienda a los ciudadanos acudir a votar en la segunda vuelta electoral. El escrito refiere que, de no hacerlo, “la multa puede ser excesivamente cara y podría costarte no menos que tu casa, tus ahorros, tu chamba, tu carro, tu negocio, tu empresa… y de yapa, tus libertades”.



Pero el comunicado es falso.

PerúCheck revisó la sección de prensa y comunicados oficiales del portal web de la ONPE y corroboró que el último comunicado fue publicado el 17 de abril de 2021. Fue una invitación que recibieron personeros técnicos de las agrupaciones políticas al Simulacro del Sistema de Cómputo.

Asimismo, a través de sus redes sociales oficiales, la ONPE se ha pronunciado sobre este escrito y ha negado que haya sido emitido por ellos. Además, recomendó a los usuarios de redes sociales siempre corroborar este tipo de avisos con la información que dan a conocer en sus publicaciones.

¿Qué multas debo pagar por no acudir a votar?

Según la Ley Nº 28859 las multas para las elecciones 2021 son las siguientes y están clasificadas según el Instituto de Estadística e Informática (INEI): S/88 si no votas y vives en un distrito “no pobre”, S/44 si no votas y vives en un distrito “pobre”, S/22 si no votas y vives en un distrito “pobre extremo”, S/220 por no asistir como miembro de emsa y S/220 por negarte a ser parte de la mesa electoral.

¿Qué pasa si no pago la multa?

De no pagar la multa no podrá inscribir su estado civil, intervenir en procesos judiciales o administrativos, realizar actos notariales o firma de contratos, no podrá ser funcionario público, inscribirse en un programa social u obtener un brevete.

Sin embargo, además de pagar la multa, puede presentar una justificación o dispensa para ser liberado del pago.

La ONPE ha informado a través de sus canales oficiales que no es necesario pagar este tipo de multas para votar en la segunda vuelta del 6 de junio.

Aquí puedes consultar tus multas electorales: https://multas.jne.gob.pe/login.

Conclusión

Es falso que la ONPE publicó un comunicado en el que instó a votar en función de determinadas consecuencias. En su portal web oficial no se ha publicado un comunicado oficial desde el 17 de abril de 2021. Además, el mismo órgano electoral ha negado la autoría de este escrito.

Verificación hecha por Lucía Tumes del diario La República para PerúCheck.