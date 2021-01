La ministra confirmó que el Perú está al inicio de la segunda ola de la pandemia de la COVID-19. | Fuente: Andina

Esta mañana, en declaraciones a la prensa desde el distrito de San Borja, la titular del Ministerio de Salud (MINSA), Pilar Mazzetti, se refirió a la llegada de la vacuna al país. Al respecto, instó a la población a “ponerse las pilas” y continuar cumpliendo las medidas de prevención contra la COVID-19.

“No hay nada que solucione el hecho de que una persona no cumpla con las medidas. (…) Una persona vacunada puede no enfermar pero llevar el virus. La vacuna ayuda a disminuir la morbilidad, hace que podamos resistir mejor pero siempre hay personas que no se han vacunado”, afirmó.

Asimismo, la ministra confirmó el inicio de la segunda ola de la pandemia de la COVID-19, una que aseguró “está empezando más lento”, lo que le ha dado tiempo a su sector de distribuir 5 800 balones de oxígeno y 250 000 oxímetros, que han sido enviados a distintas regiones para el primer nivel de atención.

La ministra también fue consultada sobre los sueldos de los trabajadores de Essalud e indicó que se encuentran trabajando y buscando alternativas para que todos puedan tener mejores condiciones de trabajo. “No hemos podido conseguir los fondos, pero eso no quita que seguimos trabajando”, dijo.

NUESTROS PODCAST

¿Cuáles son los riesgos de la automedicación? - Así de Claro

La Digemid ha recomendado a la población no recurrir a la automedicación ahora que se están incrementando los casos de la Covid 19. ¿Cuáles son los riesgos de consumir medicamentos sin prescripción médica? El médico internista e investigador de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Germán Málaga, nos explica cuáles son las consecuencias de automedicarse.