Policía dice que no podría detener a hombre que agredió a mujer en Huancayo porque Fiscalía no lo ha pedido

El Ministerio del Interior informó este sábado que la Policía tienen avanzada la ubicación de Jimmy Porras, el hombre que fue registrado por las cámaras de seguridad de un hostal en Chilca, Huancayo, agrediendo brutalmente a su pareja, a quien le rompió una botella de cerveza en la cabeza.

No obastante ello, el Mininter advirtió que Porras no podrá ser detenido debido a que la Fiscalía todavía no ha formulado el pedido de detención preliminar en su contra. “Se espera con urgencia dicho pedido a fin que el juez disponga la medida”, se lee en la cuenta de Twitter del Ministerio del Interior.

EL CASO

Jimmy Porras Camac fue captado por las cámaras de seguridad de un hostal cuando seguía a su pareja y le hablaba de manera amenazante. Luego se observa que la jala del cabello, la arroja al suelo, le rompe un objeto en la cabeza y la obliga a salir del establecimiento.

Cuando se encontraban en el estacionamiento la golpeó nuevamente, la arrastró de los cabellos y le reventó una botella en la cabeza, por lo que la víctima quedó inconsciente y semidesnuda en el suelo por aproximadamente 30 segundos. El agresor regresó, la introdujo en un vehículo y huyó del lugar.

EL AGRESOR

Jimmy Porras tiene antecedentes penales por violencia y robo. El 28 de octubre del 2019 actuó en complicidad con Juan Carlos Huaranga Gaspar para robar un celular. Además, sería el integrante de una banda criminal denominada “Los wawas del jirón Atahualpa”, que se dedican a robar y utilizar documentos falsos.

En declaraciones a RPP Noticias, el jefe de la VI Macro Región Policial informó que la joven se encuentra desaparecida desde el hecho.