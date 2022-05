Instituciones buscarán medidas contra la inseguridad en foro regional | Fuente: Foto: Mininter / Video: RPP Noticias

Tres especialistas analizaron sobre la situación de la inseguridad ciudadana y la ola de crímenes y asaltos en el país, luego de que, según las encuestas, esta sea el segundo problema que preocupa a la población después de la crisis económica y de que se advirtiera que la filtración y venta de datos personales podría llegar a manos del crimen organizado.

Carolina Gibu, directora ejecutiva de Ciudadanos al Día (CAD), comenzó remarcando que la inseguridad ciudadana "es un problema multidimensional" que no solo se mide por los robos que ocurren en las calles, sino por lo que ocurre dentro de los hogares y las familias y dentro de la comunicad en general.

"Esa pequeña violencia en la familia, la escuela, va escalando y se convierte en esta violencia e inseguridad que vemos a nivel nacional. Tenemos que trabajar multidimensionalmente, no solo el gobierno regional, no solo las asociaciones, sino la escuela, los padres de familia, para tener una meta en común: reducir la violencia en todos sus niveles", apuntó.

"La violencia no solamente es el robo, el delito, sino una situación que va escalando. Hay instituciones comisarias que no solamente identifican que hay que poner un centro de emergencia mujer, sino dónde ponerlo con evidencia. Preguntas en dónde te gustaría un centro de emergencia y no ponerlo en la comisaría, sino cerca de tu casa", agregó.

En tanto, César Ortiz Anderson, presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana (Aprosec), alertó que actualmente la inseguridad "está en todos los ámbitos" y obliga a que las personas asuman una cultura preventiva "como norma de vida". Al respecto, lamentó que muchas personas cometan "fallas" como salir a la calle con relojes de alta gama.

"No se puede crear una falsa sensación de seguridad diciendo que este Gobierno está haciendo cosas en pro de la seguridad ciudadana. Es todo lo contrario, este Gobierno "no está haciendo nada ni hará nada tampoco. Es importante que la gente comprenda que debemos cambiar hábitos y costumbres referente a la seguridad de cada uno", apuntó.

Por su parte, el coronel PNP Edgar Espinoza, coordinador del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec) del Callao, destacó que en el primer puerto se está impulsando una estrategia focalizada debido a que "desde el Ejecutivo no se va a poder dar una estrategia única" para combatir a esta problemática.

"Nosotros tenemos muy claro que nuestra estrategia tiene que ser focalizada. Para esto hemos elaborado un diagnóstico interno y a partir de ahí elaboramos una estrategia que está cimentada con nuestros propios problemas. El Callao es un puerto y tiene características diferentes, entonces nuestro norte es focalizar la estrategia", anotó.

Con el objetivo de fortalecer las políticas públicas contra la inseguridad y actos delincuenciales en la Provincia Constitucional del Callao, el Gobierno regional realizará un foro el 25 de mayo en el distrito de La Perla, con participación de otras instituciones, como el Ministerio del Interior (Mininter), la Región Policial Callao y Ministerio Público.

En el evento, el Gobierno Regional del Callao publicará los principales indicadores en torno a esta problemática, así como la percepción de inseguridad y victimización, mientras el Mininter detallará los resultados del estado de emergencia y la Policía el impacto de sus acciones en la región.

Cabe precisar que el foro 'Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana en la Provincia Constitucional del Callao' se llevará a cabo en el auditorio del Colegio Militar Leoncio Prado (La Perla) y contará con cuatro ponentes: el primero será el ministro del Interior, Alfonso Chávarry, quien hablará sobre 'la política nacional de seguridad ciudadana - desafíos y retos'.

La siguiente exposición estará en manos del titular de la Gerencia Regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana, José Sosa, sobre estrategias de seguridad ciudadana en el Callao' y posteriormente tomará la palabra el jefe de la región policial, general PNP Iván Lizzetti y el presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Callao.

