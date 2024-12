Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Presidente de la Comisión Agraria revela que "hay agricultores que no han cosechado un solo mango" por estrés hídrico en Piura

El parlamentario señaló que el ingreso de agua ha aumentado en el reservorio de Poechos. | Fuente: Andina/Difusión

La región Piura enfrenta actualmente una crisis hídrica. De acuerdo con representantes del Proyecto Especial Chira Piura, el abastecimiento de agua para uso poblacional solo está garantizado hasta febrero del 2025. Sin embargo, los consumidores domésticos no han sido los únicos perjudicados, sino también los agricultores. Muchos de ellos han perdido sus sembríos.

El congresista Eduardo Castillo Rivas, presidente de la Comisión Agraria del Congreso, reveló que muchos agricultores de mangos se han visto afectados por el estrés hídrico que enfrenta la región.

“Hay algunos agricultores que por el problema climático e hídrico no han cosechado un solo mango”, señaló el parlamentario.

Ingreso de agua aumenta en Poechos y el Valle de San Lorenzo

El congresista Eduardo Castillo también indicó que el ingreso de agua ha aumentado en los reservorios de Poechos y el Valle de San Lorenzo.

“Me informan que a los tres litros por segundo que estaba entrando en la reserva de Poechos e igual en el reservorio del Valle de San Lorenzo, está incrementándose. En Poechos -por ejemplo- teníamos tres litros por segundo hasta antes del 15 de diciembre, ahora tenemos un reporte después del 10 de diciembre, que está entrando mínimo 30 litros por segundo, lo cual nos lleva a garantizar un adecuado uso del recurso humano y agrícola, pero solo para plantaciones estacionarias, que es lo que dice la ley”, expresó.

Sin embargo, el parlamentario señaló que estas cifras no son motivo para confiarse. Por ello, exhortó a las autoridades del Proyecto Especial Chira Piura a lanzar alertas con anticipación sobre las plantaciones estacionarias para que los agricultores prevean si podrán culminar con sus sembríos y recuperar el dinero invertido.

“Estoy solicitando al Proyecto Chira Piura que ya lancen las alertas sobre estas plantaciones estacionarias, que es la que se han visto más afectadas con este estrés hídrico. En agosto y setiembre, lo que el proyecto debió hacer fue alertar a los agricultores para que no siembren estos cultivos estacionarios, como el arroz que dura seis meses”, acotó.

Eduardo Castillo citará al contralor por informe sobre la administración del Proyecto Especial Chira Piura

El presidente de la Comisión Agraria del Congreso, solicitó a la Contraloría General de la República una investigación administrativa contra los encargados del Proyecto Especial Chira Piura. De acuerdo con el parlamentario, los funcionarios a cargo no habrían cumplido sus funciones de “custodiar y garantizar” el recurso hídrico en la región.

“Sabemos que (el recurso hídrico) se ha visto afectado por temas climáticos, pero eso no quita la responsabilidad administrativa que deben tener los órganos encargados de custodiar, garantizar y administrar. Han hecho la administración a ciegas, lo denunciamos y llamamos a la Contraloría, pero hoy me sorprende que haya hecho un informe básicamente narrativo, contándonos la situación, pero no me ubica responsables teniendo el proyecto gerente, administrador y toda una gama de funcionarios públicos que cobran al Estado por garantizar el recurso hídrico con un almacenamiento de aguas superficiales, que es el más importante de la región que es Poechos”, expresó Castillo en la Rotativa del Aire de RPP.

Ante esto, el parlamentario señaló que citará al contralor general de la República, César Aguilar, por este informe, pues le parece “vacío” y “fofo”.

“Voy a citar al señor contralor porque este informe me parece vacío y fofo, no determina responsabilidades. Este informe lo puede hacer cualquier persona de a pie. Nos narra solo el problema y sus repercusiones, no busca fallas o responsables”, indicó el parlamentario.