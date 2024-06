Presidente de Panam Sports resaltó elección de Lima como sede de los Juegos Panamericanos 2027: "La política y las crispaciones pasan a un segundo plano"

Actualidad Presidente de Panam Sports resaltó la elección de Lima como sede de los Juegos Panamericanos 2027

El presidente de la Organización Deportiva Panamericana (Panam Sports), Neven Ilic Álvarez, resaltó que Lima haya sido elegida sede de los Juegos Panamericanos 2027. Esto ocho años después de haberlos realizado en 2019.

En Ampliación de Noticias, el empresario indicó que se reunió con la presidenta de la República, Dina Boluarte, y las autoridades correspondientes para firmar el contrato, que consolida al Perú como sede de los Juegos Panamericanos 2027. Asimismo, resaltó el buen trabajo que se hizo en la organización en el año 2019, cuando se realizó por primera vez.

“Tuve el placer de estar en Palacio con la presidenta de la República, las autoridades que son partes firmantes de este contrato, se firmó la semana pasada, ya con eso consolida el derecho de Lima y del Perú de hacer los Juegos Panamericanos 2027. Todos se veían muy contentos, creo que ha sido una muy buena noticia para Perú. Lo que se hizo en el año 2019, tanto para el Perú, para America y Panam Sports, nos deslumbró, hicieron un gran trabajo. Elevaron muchísimo el nombre de América, el nombre del Perú y el nombre de los atletas peruanos. Vamos de vuelta a un lugar donde nos sentimos muy en casa y donde se hizo un muy buen trabajo”, dijo el dirigente deportivo.

Neven Ilic indicó que el Perú ya tiene un conocimiento cabal y muy profesional de lo que significa organizar unos Juegos Panamericanos, debido a su experiencia previa. Es por ello que esperan superar el éxito de la primera edición.

“Eso esperamos y esa es la promesa que hemos tenido de parte de las autoridades. Pero no me cabe duda. Hoy ustedes tienen un conocimiento cabal y muy profesional de lo que significa organizar unos Juegos Panamericanos. Sin equivocarme los Juegos Panamericanos del 2019 tuvieron muy pocos errores y errores muy simples en donde el público en general no se dio cuenta y fueron reparados muy a tiempo”, señaló.

Perú cuenta con buenos deportistas

Sobre los deportistas peruanos, Neven Ilic señaló que nuestro país cuenta con deportistas muy profesionales y que, desde el 2019, han ido creciendo mucho en términos de resultado, ya que tenemos campeones del mundo.

“Han ido creciendo mucho en campeonatos junior y en campeonatos de nuevas generaciones, por lo cual el equipo que va a presentar el Perú en los Panamericanos 2027 va a ser un equipo muy potente. Cosa que es muy lindo para los Juegos Panamericanos. De las cosas más bonitas que recuerdo es el cariño y la entrega del público hacia sus deportistas”, afirmó.

Sobre la coyuntura política en la región y en el Perú, el presidente de Panam Sports dijo que confía que el ruido político no afectará a la realización de los eventos deportivos ya que los Panamericanos, los deportistas y el orgullo país pasa a un primera plano.

“Nos pasó en Lima en 2019 y pasó en Santiago en 2023. La política y las crispaciones pasan a un segundo plano. Los Juegos pasan a un primer plano, el orgullo país y los deportistas. Lo que tenemos que buscar es lo forma de extender ese espíritu por el resto del año y el resto de los meses. Pero, durante los Juegos Panamericanos se vive una paz en todos los sentidos porque el público en general y los medios de comunicación se enfocan en lo que está pasando en los Juegos Panamericanos”, agregó.