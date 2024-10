Presidente del PJ tras disolución del Movadef: "Ningún partido contrario a los ideales democráticos puede desarrollar sus actividades"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La sentencia que ordena la disolución del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) fue considerada por el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, como histórica y que demuestra el compromiso institucional en la lucha contra la subversión y la criminalidad.

“Sentencia [sobre Movadef] es histórica, por parte de jueces valientes, y que demuestra que tenemos un compromiso en la lucha contra la subversión, como la que la tenemos contra la criminalidad”, afirmó.

“Ningún partido que sea contrario a los ideales democráticos puede desarrollar sus actividades, todos los que participan en la política deben identificarse con el Estado de Derecho, no puede haber alguien al margen que pretenda utilizar las instituciones de la democracia para destruirla”, agregó.

El titular del Poder Judicial también refirió que los jueces que se dediquen al juzgamiento de casos de criminales de alta peligrosidad deberían recibir una adecuada protección de la Policía Nacional, no solo en lo personal, sino también en su domicilio.

"Los jueces que se dediquen al juzgamiento de casos de criminales de alta peligrosidad deben recibir una adecuada protección de la policía, no solo en lo personal sino también en su domicilio", señala.

Presidente del PJ dice que las marchas deben ser pacíficas

Al ser consultado sobre las protestas en el país contra la inseguridad, la máxima autoridad judicial sostuvo que estas deben ser pacíficas.

“No hay razón que justifique incendiar vehículos, agredir a las personas, porque nuestro sistema nos permite protestar, pero lo otro es vandalismo”, aseveró.

“Quien incendia un local judicial o público está incurriendo en un delito muy grave y debe ser objeto de una sanción ejemplar. No podemos permitir que se incendie los bienes públicos o privados so pretexto de que están protestando. No es válido incendiar locales, públicos o privados, eso es totalmente repudiable”, acotó.

Asimismo, el juez supremo remarcó que debe replantearse la lucha contra criminalidad, al no apreciarse resultados positivos, considerando que falta apoyo del Legislativo, “que se está demorando en dictar las leyes que necesita el país”.

“El Ejecutivo tiene que liderar esta lucha y exigir las leyes adecuadas. Necesitamos que todos se comprometan la Fiscalía, la Policía y el Ejecutivo, entender además que no puede haber lucha contra la criminalidad sin recursos”, indicó.

Arévalo Vela dio estas declaraciones después de inaugurar la Exposición de indumentaria histórica de los trajes oficiales de los jueces del Virreinato a la República, en el marco del Bicentenario de creación de la Corte Suprema de Justicia.