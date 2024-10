Presidente del PJ dice que estado de emergencia "no está alcanzando las metas propuestas": "Debe replantearse"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Judiciales El presidente del Poder Judicial dijo que los jueces que liberen delincuentes probados "deben ser denunciados, procesados y sancionados".

El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, en declaraciones brindadas a la prensa este lunes, dijo que es "innegable" que nuestro país se encuentra en una "crisis de seguridad", con respecto al aumento de la criminalidad con delitos como extorsión y sicariato.

En esa línea, Arévalo Vela consideró que el actual estado de emergencia, declarado en 13 distritos de Lima Metropolitana y uno del Callao, no está alcanzando las "metas" que lo motivaron, y que debe "replantearse".

“Definitivamente, tenemos una crisis de seguridad, eso es innegable (...) Yo tengo una opinión muy personal (del estado de emergencia), yo creo que no está alcanzando las metas que se han propuesto y creo que debe replantearse, debe tomarse alguna medida para que esto sea efectivo y no sea solo un estado de emergencia de palabra", aseguró.

Asimismo, al ser consultado por cuáles serían las fallas que estaría cometiendo el Gobierno en esa materia, el titular resaltó que la "responsabilidad" de la seguridad interna y externa recae en el Ejecutivo.

"La responsabilidad por la seguridad interna y externa del Perú es del Poder Ejecutivo, por lo tanto, a ellos debería dirigirles la pregunta", sostuvo.

Jueces que liberen criminales "deben ser denunciados, procesados y sancionados"

Por otro lado, el presidente del Poder Judicial resaltó que su entidad no va a "tolerar" que algunos magistrados liberen delincuentes probados. En ese caso, aseguró que serán "sancionados".

"Por parte de nosotros, como Poder Judicial, hemos sido muy claros, tanto la sala plena como la presidencia, que no vamos a tolerar que haya jueces que, indebidamente, ilegalmente, liberen a criminales. En todo caso, deben ser denunciados, procesados y sancionados, porque no se puede admitir que se libere a personas que salen y vuelven a cometer delitos, ¿de qué estamos hablando? Tenemos que ser jueces valientes, capaces de aplicar sanciones a este tipo de personas", indicó.

Finalmente, Javier Arévalo invocó al Congreso a aprobar la propuesta de ley referida a flagrancia delictiva.

"Vuelvo a invocar al Congreso a que apruebe la ley de flagrancia, no entiendo por qué tiene tantos meses, no sé si hay intereses en que esto no salga, indiferencia, no sé; pero es necesario que el Congreso apruebe esta ley”, puntualizó.