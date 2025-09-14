Últimas Noticias
Programa PADOMI de EsSalud brindó más de 106 mil atenciones domiciliarias en terapia física y rehabilitación a adultos mayores

En lo que va de 2025, el PADOMI ha realizado un total de 826 389 atenciones en general.
En lo que va de 2025, el PADOMI ha realizado un total de 826 389 atenciones en general. | Fuente: PADOMI ESSALUD
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

En lo que va de 2025, el PADOMI ha realizado un total de 826 389 atenciones en general.

El Seguro Social de Salud (EsSalud) informó que, a través del Programa de Atención Domiciliaria (PADOMI), brindó un total de 106 904 atenciones en terapia física y rehabilitación a los adultos mayores adscritos entre enero y agosto del 2025.

Así lo dio a conocer la doctora Denisse Chávez, gerente de Oferta Flexible de EsSalud, quien señaló que el equipo de profesionales del PADOMI brinda atenciones médicas domiciliarias, complementando terapias con técnicas manuales o uso de dispositivos para hacer ejercicios de facilitación, estiramiento, coordinación y equilibrio, electroterapia y terapias con compresas frías o calientes, entre otros tratamientos.

Explicó que la atención en terapia física y rehabilitación en el domicilio del paciente tiene como objetivo proporcionar atención de salud mediante actividades que incluyen contenidos de promoción, protección y rehabilitación.

Por otro lado, precisó que las atenciones en el domicilio se brindan debido al estado de salud del paciente o a otros criterios, que le impiden desplazarse al centro de salud.

Agregó que las sesiones del tratamiento varían según el estado del paciente, esto dependerá de las capacidades de la persona tratada (fatiga, estado físico, motivación e interés) y de las maniobras realizadas.

Asimismo, informaron que se brindan atenciones especializadas en Hospital en Casa, Urgencias PADOMI, Atención en Cuidados Paliativos y PADOMI Niños.

En lo que va de 2025, el PADOMI ha realizado un total de 826 389 atenciones en general.

